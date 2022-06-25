https://tr.sputniknews.com/20220625/the-flashi-canlandiran-ezra-millera-silah-ve-marihuana-bulunan-evde-3-cocuk-barindirma-suclamasi-1057909520.html
The Flash'i canlandıran Ezra Miller'a silah ve marihuana bulunan evde 3 çocuk barındırma suçlaması
The Flash'i canlandıran Ezra Miller'a silah ve marihuana bulunan evde 3 çocuk barındırma suçlaması
Birkaç kez gözaltına alınmasına neden olan düzeni bozan davranış ve saldırı vakaları ile reşit olmayanları istismar iddialarının odağında olan ABD'li oyuncu... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T12:39+0300
2022-06-25T12:39+0300
2022-06-25T12:39+0300
yaşam
ezra miller
the flash
marvel/dc
evren
warner bros
reşit olmayan
istismar
çocuk
barınma
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2008'de 'Afterschool', 2012'de 'We Need To Talk About Kevin' filmleriyle adını duyuran, 'Fantastic Beasts' film serisinde Credence Barebone/Aurelius Dumbledore ve DC Evreni'nde The Flash karakterini canlandırarak şöhret olan Ezra Miller'ın 25 yaşındaki bir anne ile 3 çocuğunu güvenli olmayan koşullarda barındırdığı iddiasını Rolling Stone dergisi gündeme taşıdı.Habere göre evdeki durumun güvenli olmadığına inandığı için kaygı duyanlar arasında çocukların babası da var. Rolling Stone'a konuşan kaynaklar, 29 yaşındaki aktörün Vermont'taki 39 hektarlık mülkte kenevir çiftliği işlettiğini, evde ortalıkta başıboş silahların olduğunu söyledi, içlerinden biri, bir yaşındaki çocuğun bir mermiyi alıp ağzına soktuğundan söz etti. Rolling Stone, evle ilgili bir videoda, oturma odasında etrafta yatan en az sekiz saldırı silahı, tüfek ve tabanca görüldüğünü, bazı silahların doldurulmuş hayvan yığınına yaslanmış durduğunu yazdı.Kaynaklar, evde uygun havalandırma sağlanmadan çocukların önünde sık sık yoğun şekilde marihuana kullanıldığını da iddia etti. Ancak Rolling Stone'a konuşan çocukların annesi, "Miller, nihayet şiddet uygulayan ve istismarcı eski partnerimden uzakta üç çok küçük çocuğum için güvenli bir ortama sahip olmama yardım etti. Ezra'nın çiftliği bizi şifalandıran bir sığınak oldu" dedi.Genç kadın, "Ateşli silahlara savunma amaçlı sahip olabilirler, ama evin çocukların asla girmediği bir bölümünde tutuyorlar. Ezra'nın sağladığı güvenlik ve bakım sayesinde, çocuklarım şifalanmalarına yardımcı olacak şekilde daha fazla rahatlayabiliyor" vurgusunu yaptı.Habere göre nisan ortasından beri anne ile 1-5 yaşları arasındaki 3 çocuğuna barınma sağlayan Miller, aileyle ilk kez nisanda Hawaii'deyken tanıştı, o sırada aile adada uygunsuz davranış ve taciz ile ikinci derece saldırı suçlamalarıyla iki kez gözaltına alınmıştı. 3 çocuğun babası, aktörün anneyle çocukları kendisinin haberi olmadan Hawaii'den uçakla götürdüğünü ve o zamandan beri onlarla konuşamadığını söyledi. Aktörün ABD anakarasına dönüşünün ardından, mahkemeden Amerikan yerlisi çevreci aktivist Tokata Iron Eyes'ın Miller'dan geçici korumaya alınması yönünde karar da çıktı. Zira ebeveynleri, 18 yaşındaki Tokata Iron Eyes üzerinde Miller'ın 'şiddet, yıldırma, şiddet tehdidi, korku, paranoya, sanrılar ve uyuşturucular yoluyla hakimiyet kurduğu' şikayetinde bulundu. Ardından Haziran 2022'de Massachusetts'te Miller aleyhine uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle bir anne ve 12 yaşındaki çocuğunu taciz etmesini önleme emri çıkarıldı. Cinsiyet kimliği tanımlamasını reddeden, esrar kullandığını gizlemeyen, aktivist yanı olan ve dönem dönem kavgaya karışan Miller'la ilgili yeni iddiaların ardından, Warner Bros yöneticilerinin aktöre DC Evreni'nde bir daha rol vermemek konusunda toplantılar düzenlediği basına yansıdı. Dolayısıyla Batman ve Adalet Birliği (Justice League) filmlerinin karakterlerinden biri olan The Flash'e başlıbaşına adanan filmin gelecek yıl gösterime girmesi planı, Miller'ın başrolünde olmasından ötürü suya düşme yoluna girdi.
https://tr.sputniknews.com/20220420/tacizden-yargilanan-hollywood-oyuncusu-bu-kez-de-bir-kadina-sandalye-firlatti--1055697623.html
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ezra miller, the flash, marvel/dc, evren, warner bros, reşit olmayan, istismar, çocuk, barınma, çiftlik, ev, silah, marihuana, esrar, abd, hollywood
The Flash'i canlandıran Ezra Miller'a silah ve marihuana bulunan evde 3 çocuk barındırma suçlaması
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Birkaç kez gözaltına alınmasına neden olan düzeni bozan davranış ve saldırı vakaları ile reşit olmayanları istismar iddialarının odağında olan ABD'li oyuncu Ezra Miller, bu kez marihuana ve silah bulundurduğu bir çiftlikte çocuk barındırmakla suçlandı.
2008'de 'Afterschool', 2012'de 'We Need To Talk About Kevin' filmleriyle adını duyuran, 'Fantastic Beasts' film serisinde Credence Barebone/Aurelius Dumbledore ve DC Evreni'nde The Flash karakterini canlandırarak şöhret olan Ezra Miller'ın 25 yaşındaki bir anne ile 3 çocuğunu güvenli olmayan koşullarda barındırdığı iddiasını Rolling Stone dergisi gündeme taşıdı.
Habere göre evdeki durumun güvenli olmadığına inandığı için kaygı duyanlar arasında çocukların babası da var. Rolling Stone'a konuşan kaynaklar, 29 yaşındaki aktörün Vermont'taki 39 hektarlık mülkte kenevir çiftliği işlettiğini, evde ortalıkta başıboş silahların olduğunu söyledi, içlerinden biri, bir yaşındaki çocuğun bir mermiyi alıp ağzına soktuğundan söz etti. Rolling Stone, evle ilgili bir videoda, oturma odasında etrafta yatan en az sekiz saldırı silahı, tüfek ve tabanca görüldüğünü, bazı silahların doldurulmuş hayvan yığınına yaslanmış durduğunu yazdı.
Kaynaklar, evde uygun havalandırma sağlanmadan çocukların önünde sık sık yoğun şekilde marihuana kullanıldığını da iddia etti.
Ancak Rolling Stone'a konuşan çocukların annesi, "Miller, nihayet şiddet uygulayan ve istismarcı eski partnerimden uzakta üç çok küçük çocuğum için güvenli bir ortama sahip olmama yardım etti. Ezra'nın çiftliği bizi şifalandıran bir sığınak oldu" dedi.
Genç kadın, "Ateşli silahlara savunma amaçlı sahip olabilirler, ama evin çocukların asla girmediği bir bölümünde tutuyorlar. Ezra'nın sağladığı güvenlik ve bakım sayesinde, çocuklarım şifalanmalarına yardımcı olacak şekilde daha fazla rahatlayabiliyor" vurgusunu yaptı.
Habere göre nisan ortasından beri anne ile 1-5 yaşları arasındaki 3 çocuğuna barınma sağlayan Miller, aileyle ilk kez nisanda Hawaii'deyken tanıştı, o sırada aile adada uygunsuz davranış ve taciz ile ikinci derece saldırı suçlamalarıyla iki kez gözaltına alınmıştı.
3 çocuğun babası, aktörün anneyle çocukları kendisinin haberi olmadan Hawaii'den uçakla götürdüğünü ve o zamandan beri onlarla konuşamadığını söyledi.
Aktörün ABD anakarasına dönüşünün ardından, mahkemeden Amerikan yerlisi çevreci aktivist Tokata Iron Eyes'ın Miller'dan geçici korumaya alınması yönünde karar da çıktı. Zira ebeveynleri, 18 yaşındaki Tokata Iron Eyes üzerinde Miller'ın 'şiddet, yıldırma, şiddet tehdidi, korku, paranoya, sanrılar ve uyuşturucular yoluyla hakimiyet kurduğu' şikayetinde bulundu.
Ardından Haziran 2022'de Massachusetts'te Miller aleyhine uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle bir anne ve 12 yaşındaki çocuğunu taciz etmesini önleme emri çıkarıldı.
Cinsiyet kimliği tanımlamasını reddeden, esrar kullandığını gizlemeyen, aktivist yanı olan ve dönem dönem kavgaya karışan Miller'la ilgili yeni iddiaların ardından, Warner Bros yöneticilerinin aktöre DC Evreni'nde bir daha rol vermemek konusunda toplantılar düzenlediği basına yansıdı. Dolayısıyla Batman ve Adalet Birliği (Justice League) filmlerinin karakterlerinden biri olan The Flash'e başlıbaşına adanan filmin gelecek yıl gösterime girmesi planı, Miller'ın başrolünde olmasından ötürü suya düşme yoluna girdi.