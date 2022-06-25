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UEFA Başkanı: Euro 2032 için Türkiye güçlü bir aday
UEFA Başkanı: Euro 2032 için Türkiye güçlü bir aday
UEFA Başkanı Ceferin, La Gazetta della Sport'a açıklamalarda bulundu. Ceferin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu söyledi. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T18:03+0300
2022-06-25T18:03+0300
2022-06-25T18:07+0300
spor
uefa
türkiye
aleksander ceferin
avrupa futbol şampiyonası
futbol
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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, La Gazetta della Sport'a açıklamalarda bulundu.ntvspor.net’te yer alan habere göre, Ceferin, yoğun maç takvimiyle ilgili gelen eleştirileri yanlış bulduğunu belirterek, şunları söyledi:'UEFA'ya ya da FIFA'ya saldırmak her zaman kolaydır'‘Avrupa süper ligi fikri öldü'Avrupa Süper Ligi'yle ilgili ise Ceferin, "Avrupa Birliği Mahkemesi'nin kararı ne olursa olsun çok az şey değişecek. Alınan karar sembolik olacak. Avrupa Birliği, Avrupa futbolunun başarısının nedeni olan modeli savunuyor. Avrupa Süper Ligi fikri öldü. Sadece 3 kişi bu projeyi sürdürmeye çalışıyor. Herkesi mahkemeye veriyorlar ve artık bittiğini kabul etmiyorlar" açıklamasında bulundu.‘İtalya'nın Şampiyonlar Ligi finali için stadyumu olmaması inanılmaz’"2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için İtalya'nın şansını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Ceferin şu yanıtı verdi, "İtalya'nın Şampiyonlar Ligi finali için stadyumu olmaması inanılmaz. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye güçlü bir aday" dedi.UEFA'dan daha önce yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkelerin arasında yer aldığı belirtilmişti.
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uefa, türkiye, aleksander ceferin, avrupa futbol şampiyonası, futbol
UEFA Başkanı: Euro 2032 için Türkiye güçlü bir aday
18:03 25.06.2022 (güncellendi: 18:07 25.06.2022) Abone ol
UEFA Başkanı Ceferin, La Gazetta della Sport'a açıklamalarda bulundu. Ceferin, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye'nin güçlü bir aday olduğunu söyledi.
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, La Gazetta della Sport'a açıklamalarda bulundu.
ntvspor.net’te yer alan habere
göre, Ceferin, yoğun maç takvimiyle ilgili gelen eleştirileri yanlış bulduğunu belirterek, şunları söyledi:
'UEFA'ya ya da FIFA'ya saldırmak her zaman kolaydır'
"Çok fazla maç oynandığının farkındayım. Ama gerçek şu ki kimse bir şeylerden vazgeçmek istemiyor. Kulüplerin maaş ve bonus ödemeleri için daha fazla maça ihtiyacı var. Konu çok basit. Daha az maç oynanırsa maaşlar düşer. UEFA'ya ya da FIFA'ya saldırmak her zaman kolaydır."
‘Avrupa süper ligi fikri öldü'
Avrupa Süper Ligi'yle ilgili ise Ceferin, "Avrupa Birliği Mahkemesi'nin kararı ne olursa olsun çok az şey değişecek. Alınan karar sembolik olacak. Avrupa Birliği, Avrupa futbolunun başarısının nedeni olan modeli savunuyor. Avrupa Süper Ligi fikri öldü. Sadece 3 kişi bu projeyi sürdürmeye çalışıyor. Herkesi mahkemeye veriyorlar ve artık bittiğini kabul etmiyorlar" açıklamasında bulundu.
‘İtalya'nın Şampiyonlar Ligi finali için stadyumu olmaması inanılmaz’
"2032 Avrupa Futbol Şampiyonası için İtalya'nın şansını nasıl buluyorsunuz?" sorusuna ise Ceferin şu yanıtı verdi, "İtalya'nın Şampiyonlar Ligi finali için stadyumu olmaması inanılmaz. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile bu konuyu konuştuk. Daha fazla stadyuma ihtiyaç var. 2032'deki Avrupa Futbol Şampiyonası için Türkiye güçlü bir aday" dedi.
UEFA'dan daha önce yapılan açıklamada, Türkiye'nin 2028 ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği için resmi başvuruda bulunan ülkelerin arasında yer aldığı belirtilmişti.