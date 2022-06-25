Ukrayna güçlerinin Gorskoye’de çok katlı bir binanın bodrumunu mühimmat deposu yaptığı anlaşıldı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna güçlerinin Donbass’ın Gorskoye yerleşiminde, çok katlı bir binanın bodrumunu mühimmat deposuna dönüştürdüklerini belirtti.
10:19 25.06.2022
Rusya’nın Belgorod bölgesinde yüksek terör tehlikesine işaret eden ‘sarı’ alarm 15 gün daha uzatıldı
Belgorod Valisi Gennadiy Gladkov, bölgede yüksek terör tehlikesi olduğunu gösteren ‘sarı’ alarmın iki hafta daha (9 Temmuz’a kadar) uzatıldığını duyurdu.
Telegram kanalından paylaşımda bulunan Gladkov, “Dün ‘sarı’ seviyeli terör tehdidinin sıradaki etabı sona erdi. 9 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verdim. Tüm kolluk kuvvetlerine ortaya koydukları profesyonel davranışları, bu zor anda Belgorod sakinlerini korudukları için teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.
09:54 25.06.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna güçlerinin Donbass’ın Gorskoye yerleşiminde, çok katlı bir binanın bodrumunu mühimmat deposuna dönüştürdüklerini belirtti.
Daha önce Gorskoye ve Zolotoye yerleşimlerinin tamamen LHC güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyuran Filiponenko, Gorskoye’de çok katlı bir konutun bodrum katında Ukrayna güçlerinin mühimmat deposu olarak kullandıkları bir mekan bulduklarını anlattı.
Filiponenko, “Burada her yerde 120 milimetre, 82 milimetre havan mermileri, çeşitli sistemlerde kullanılan mühimmat, VOG-17 otomatik bomba atar için el bombaları dolu. Ve tüm bunlar bir konut binasının bodrum katında. Bunlardan bir tanesinin dahi infilak etmesi halinde bu mühimmat deposunun konuta nasıl bir hasar vereceğini değerlendirmek zor. Evin tamamı yıkılır” açıklamasını yaptı.