Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna güçlerinin Donbass’ın Gorskoye yerleşiminde, çok katlı bir binanın bodrumunu mühimmat deposuna dönüştürdüklerini belirtti.

Daha önce Gorskoye ve Zolotoye yerleşimlerinin tamamen LHC güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyuran Filiponenko, Gorskoye’de çok katlı bir konutun bodrum katında Ukrayna güçlerinin mühimmat deposu olarak kullandıkları bir mekan bulduklarını anlattı.

Filiponenko, “Burada her yerde 120 milimetre, 82 milimetre havan mermileri, çeşitli sistemlerde kullanılan mühimmat, VOG-17 otomatik bomba atar için el bombaları dolu. Ve tüm bunlar bir konut binasının bodrum katında. Bunlardan bir tanesinin dahi infilak etmesi halinde bu mühimmat deposunun konuta nasıl bir hasar vereceğini değerlendirmek zor. Evin tamamı yıkılır” açıklamasını yaptı.