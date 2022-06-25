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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220625/ukrayna-guclerinin-gorskoyede-cok-katli-bir-binanin-bodrumunu-muhimmat-deposu-yaptigi-anlasildi-1057917854.html
Ukrayna güçlerinin Gorskoye’de çok katlı bir binanın bodrumunu mühimmat deposu yaptığı anlaşıldı
Ukrayna güçlerinin Gorskoye’de çok katlı bir binanın bodrumunu mühimmat deposu yaptığı anlaşıldı
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna güçlerinin Donbass’ın Gorskoye yerleşiminde, çok katlı bir binanın bodrumunu... 25.06.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın özel DOnbass operasyonu - Sputnik Türkiye

Ukrayna güçlerinin Gorskoye’de çok katlı bir binanın bodrumunu mühimmat deposu yaptığı anlaşıldı

09:55 25.06.2022 (güncellendi: 09:56 25.06.2022)
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Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna güçlerinin Donbass’ın Gorskoye yerleşiminde, çok katlı bir binanın bodrumunu mühimmat deposuna dönüştürdüklerini belirtti.
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Telegram kanalından paylaşımda bulunan Gladkov, “Dün ‘sarı’ seviyeli terör tehdidinin sıradaki etabı sona erdi. 9 Temmuz'a kadar uzatılmasına karar verdim. Tüm kolluk kuvvetlerine ortaya koydukları profesyonel davranışları, bu zor anda Belgorod sakinlerini korudukları için teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.
09:54 25.06.2022
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Ukrayna güçlerinin Donbass’ın Gorskoye yerleşiminde, çok katlı bir binanın bodrumunu mühimmat deposuna dönüştürdüklerini belirtti.
Daha önce Gorskoye ve Zolotoye yerleşimlerinin tamamen LHC güçlerinin kontrolüne geçtiğini duyuran Filiponenko, Gorskoye’de çok katlı bir konutun bodrum katında Ukrayna güçlerinin mühimmat deposu olarak kullandıkları bir mekan bulduklarını anlattı.
Filiponenko, “Burada her yerde 120 milimetre, 82 milimetre havan mermileri, çeşitli sistemlerde kullanılan mühimmat, VOG-17 otomatik bomba atar için el bombaları dolu. Ve tüm bunlar bir konut binasının bodrum katında. Bunlardan bir tanesinin dahi infilak etmesi halinde bu mühimmat deposunun konuta nasıl bir hasar vereceğini değerlendirmek zor. Evin tamamı yıkılır” açıklamasını yaptı.
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