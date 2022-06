Yangından kaçan yavru kuş ve köpeği alanda görevli sağlık ekipleri kurtardı

https://tr.sputniknews.com/20220625/yangindan-kacan-yavru-kus-ve-kopegi-alanda-gorevli-saglik-ekipleri-kurtardi-1057930176.html

UMKE ekibinde görevli paramedik Mehmet Tufan Aydın, "Yuvasının yanmış olabileceğini düşündüğümüz kuş yavrusunu alarak su verdik. Sonrasında gölgede beklettik... 25.06.2022, Sputnik Türkiye

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kontrol altına alınan orman yangınında alevlerden kaçarken yuvasından düştüğü değerlendirilen bir yavru kuş ile patileri yanan köpek yavrusu alanda görevli sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu.Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor. Yangından birçok hayvan türü de etkilendi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin yoğun çaba sarf ettiği yangında Sağlık Bakanlığına bağlı UMKE ekipleri de canla başla çalıştı.Bir taraftan tedbir amaçlı tahliye edilen yerleşim bölgelerindekilere müdahale eden ekipler küle dönen ormanlık alanda yürek burkan görüntülerle de karşılaştı. Bir canlının dahi hayata tutunması için cansiperhane uğraş veren sağlık personeli yanmış alanlarda karşılaştıkları hayvanlara da müdahale etti.Bunlardan birisi de yuvasından düştüğü için hareket edemeyen bir kuş yavrusunun kurtarılması oldu. Sağlık ekibindeki paramedik personelin yavru kuşa sahip çıkıp onu hayata tutundurması duygulandırdı. Aynı ekip, yangındaki başka bir alanda ise sahibinin elinden kaçarak alevlerin arasında kaldığı için patileri yanan köpek yavrusunun tedavisini yaptı.'Can havliyle çırpınıyor'Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 ekibinde görev yapan paramedik Mehmet Tufan Aydın, AA muhabirine yangının başladığı ilk andan itibaren ekip arkadaşları ile bölgeye geldiğini söyledi.Bölgedeki vatandaşların ve yangına müdahale eden ekiplerin sağlık tedbirini almak amacıyla yangın mahallinde çalışma yürüttüklerini belirten Aydın, alevlerden sadece insanların etkilenmediğini, yanan ormanlık alanda doğal yaşamını sürdüren bir çok canlının da zarar gördüğünü vurguladı.Sahada söndürme çalışmalarına katılan işçilerin, yakın bölgelerdeki yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların yanlarında olduklarını dile getiren Aydın, can çekişen, alevlerden kaçan hayvanlara da duyarsız kalmadıklarını ifade etti.Bölgede görev yaptıkları sırada bir kuş yavrusunun can havliyle çırpınmasının tüm ekibi etkilediğini dile getiren Aydın, "Yuvasının yanmış olabileceğini düşündüğümüz kuş yavrusunu alarak su verdik. Sonrasında gölgede beklettik. Bir süre sonra kuş yavrusu kendine geldi. İlk başlarda daha bir cansız, hareket edemez haldeydi. Yavru kuş uçamıyordu. Kendine gelen kuşu yangına müdahale eden orman ekiplerine ve bölgedeki jandarma ekiplerine teslim ettik. Onun doğal yaşamına dönmesi bizim için en büyük mutluluklardan biri olacak." ifadelerini kullandı.Bir başka olayda ise yangın bölgesine desteğe gelen bir kişinin köpeğinin sahibinin elinden kaçarak alevlerin arasına girdiğini ve patilerinin yandığını gördüklerini dile getiren Aydın, bu köpeğe de müdahale ederek patilerine krem sürüp sargısını yaptıklarını anlattı.Yangın ve doğal afetlerde kendileri için önceliğin "can" olduğunu vurgulayan Aydın, "Hayvanlar da bizim canımız. Onlar da bir can." dedi.'Yangın bölgesinde tüm sağlık tedbirlerini aldık'Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Afetler ve Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Oktay Yaşar ise yangın başladığı ilk günden itibaren UMKE ve 112 ekiplerinin kısa süre içerisinde bölgeye ulaşarak tüm sağlık tedbirlerini aldıklarını bildirdi.Alanda 19 ambulans,16 UMKE ve 135 personelle görev yaptıklarının bilgisini veren Yaşar, "Yine alanda yangından etkilenen 80 hanedeki vatandaşlarımızı ziyaret ederek onların ilaç ve tıbbi malzeme ihtiyaçlarını giderdik. Elbette önceliğimiz insan sağlığı ama yangın bölgesindeki tüm canlıların da sağlığı için de çaba gösterdik. Bu kapsamda ekipleriniz hayvanlara da müdahale etti." dedi.Yangın bölgesinde görev yapan personelin el ve ayak bölgelerinde yanıklara, dumandan etkilenme vakalarına ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara anında müdahale edildiği aktaran Yaşar, vatandaşların ilaçlarını da temin ederek alanda hızlı ve etkin bir çalışma yürüttüklerini kaydetti.Önceliklerinin insan sağlığı olduğunu vurgulayan Yaşar, "Burası yaban hayatı geliştirme bölgesi olduğu için ekiplerimiz bölgedeki canlılar için daha titiz ve hassas davrandı." ifadesini kullandı.

