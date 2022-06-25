https://tr.sputniknews.com/20220625/zonguldakta-hortum-hasara-neden-oldu-1057933862.html
Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu
Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu
Zonguldak'ta Filyos açıklarında, kısa süreli hortum oluştu. Kilimli ilçesinde de etkili olan hortum zarara yol açtı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T18:21+0300
2022-06-25T18:21+0300
2022-06-25T18:23+0300
türkiye
çaycuma
hortum
zonguldak
afad
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi.Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.O anlara şahit olan Filyos Esnaf Odası Başkanı Alpay Özkan, "Sabah 07.30 civarında fırtınanın ve yağmur sesine uyandım. Camdan baktığımda büyük hortumu gördüm gerçekten çok büyük ve inanılmazdı yaşanması lazım. Hortum iç kesimlere doğru gitti. Hortum bildiğimiz kadarıyla Türkali tarafına geçip bazı zarar vermiş sanrım” şeklinde konuştu. Türkali köyünde hasara neden olduTürkali köyünde etkili olan hortum, bazı evlerin çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu. Sahildeki bazı işletmelerde de hasar oluştu.AFAD ve jandarma ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başladı.Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
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çaycuma, hortum, zonguldak, afad
Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu
18:21 25.06.2022 (güncellendi: 18:23 25.06.2022) Abone ol
Zonguldak'ta Filyos açıklarında, kısa süreli hortum oluştu. Kilimli ilçesinde de etkili olan hortum zarara yol açtı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi.
Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.
Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.
O anlara şahit olan Filyos Esnaf Odası Başkanı Alpay Özkan, "Sabah 07.30 civarında fırtınanın ve yağmur sesine uyandım. Camdan baktığımda büyük hortumu gördüm gerçekten çok büyük ve inanılmazdı yaşanması lazım. Hortum iç kesimlere doğru gitti. Hortum bildiğimiz kadarıyla Türkali tarafına geçip bazı zarar vermiş sanrım” şeklinde konuştu.
Türkali köyünde hasara neden oldu
Türkali köyünde etkili olan hortum, bazı evlerin çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu. Sahildeki bazı işletmelerde de hasar oluştu.
AFAD ve jandarma ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.