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https://tr.sputniknews.com/20220625/zonguldakta-hortum-hasara-neden-oldu-1057933862.html
Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu
Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu
Zonguldak'ta Filyos açıklarında, kısa süreli hortum oluştu. Kilimli ilçesinde de etkili olan hortum zarara yol açtı. 25.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-25T18:21+0300
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türkiye
çaycuma
hortum
zonguldak
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi.Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi. Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.O anlara şahit olan Filyos Esnaf Odası Başkanı Alpay Özkan, "Sabah 07.30 civarında fırtınanın ve yağmur sesine uyandım. Camdan baktığımda büyük hortumu gördüm gerçekten çok büyük ve inanılmazdı yaşanması lazım. Hortum iç kesimlere doğru gitti. Hortum bildiğimiz kadarıyla Türkali tarafına geçip bazı zarar vermiş sanrım” şeklinde konuştu. Türkali köyünde hasara neden olduTürkali köyünde etkili olan hortum, bazı evlerin çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu. Sahildeki bazı işletmelerde de hasar oluştu.AFAD ve jandarma ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başladı.Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
türkiye
çaycuma
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çaycuma, hortum, zonguldak, afad

Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

18:21 25.06.2022 (güncellendi: 18:23 25.06.2022)
© GÜLCAN ÇOLAK-AW654225Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde meydana gelen bir hortum cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya kadar gelen devasa hortum korku dolu anlar yaşattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
© GÜLCAN ÇOLAK-AW654225
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Zonguldak'ta Filyos açıklarında, kısa süreli hortum oluştu. Kilimli ilçesinde de etkili olan hortum zarara yol açtı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde hortum meydana geldi.
Denizde başlayan hortum iskele çevresinde etkisini sürdürdü. Evlerin bulunduğu bölgeye doğru yönelen hortum bir süre sonra etkisini yitirdi.
Hortumla birlikte şiddetli rüzgar da yaşandı.
O anlara şahit olan Filyos Esnaf Odası Başkanı Alpay Özkan, "Sabah 07.30 civarında fırtınanın ve yağmur sesine uyandım. Camdan baktığımda büyük hortumu gördüm gerçekten çok büyük ve inanılmazdı yaşanması lazım. Hortum iç kesimlere doğru gitti. Hortum bildiğimiz kadarıyla Türkali tarafına geçip bazı zarar vermiş sanrım” şeklinde konuştu.

Türkali köyünde hasara neden oldu

Türkali köyünde etkili olan hortum, bazı evlerin çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu. Sahildeki bazı işletmelerde de hasar oluştu.
AFAD ve jandarma ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başladı.
Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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