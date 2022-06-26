Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi develer süslendi

Pakistan’ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförü ve çiftçi Ali Hassan Şah’ın süslediği develer dikkat çekti.
Pakistan’ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförü ve çiftçi Ali Hassan Şah’ın süslediği develer dikkat çekti.
Deve kılı tasarımının atalarından miras kaldığını belirten Şah, alıcıların en güzel deveyi aradıklarını belirtti.
Deve kılı tasarımının atalarından miras kaldığını belirten Şah, alıcıların en güzel deveyi aradıklarını belirtti.
Her yıl düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında develer için ayrı bir hazırlık yapılıyor.
Her yıl düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında develer için ayrı bir hazırlık yapılıyor.
Pazara Sind eyaletindeki deve tüccarları yüzlerce deve getiriyor.
Pazara Sind eyaletindeki deve tüccarları yüzlerce deve getiriyor.
Pakistan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi takılara bezenen hayvanların bulunduğu renkli kurban pazarlarında her yıl yoğunluk yaşanıyor.
Pakistan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi takılara bezenen hayvanların bulunduğu renkli kurban pazarlarında her yıl yoğunluk yaşanıyor.