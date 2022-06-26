Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220626/1057947695.html
Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi develer süslendi
Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi develer süslendi
Pakistan’ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförlerinin kıllarını keserek süslediği develer yoğun ilgi... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T06:23+0300
2022-06-26T06:23+0300
multimedya
pakistan
deve
kurban bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057947123_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0f52499f53826f1416a77a9f4244a147.jpg
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057947123_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_c4b051d1412a2c11fb77aa4c363f2dc2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, pakistan, deve, kurban bayramı

Pakistan'da Kurban Bayramı öncesi develer süslendi

06:23 26.06.2022
Abone olTelegram
Pakistan’ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförlerinin kıllarını keserek süslediği develer yoğun ilgi gördü.
© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Pakistan’ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförü ve çiftçi Ali Hassan Şah’ın süslediği develer dikkat çekti.

Pakistan’ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförü ve çiftçi Ali Hassan Şah’ın süslediği develer dikkat çekti. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Pakistan’ın Karaçi şehrinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında deve kuaförü ve çiftçi Ali Hassan Şah’ın süslediği develer dikkat çekti.

© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Deve kılı tasarımının atalarından miras kaldığını belirten Şah, alıcıların en güzel deveyi aradıklarını belirtti.

Deve kılı tasarımının atalarından miras kaldığını belirten Şah, alıcıların en güzel deveyi aradıklarını belirtti. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Deve kılı tasarımının atalarından miras kaldığını belirten Şah, alıcıların en güzel deveyi aradıklarını belirtti.

© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Her yıl düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında develer için ayrı bir hazırlık yapılıyor.

Her yıl düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında develer için ayrı bir hazırlık yapılıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Her yıl düzenlenen büyükbaş hayvan pazarında develer için ayrı bir hazırlık yapılıyor.

© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Pazara Sind eyaletindeki deve tüccarları yüzlerce deve getiriyor.

Pazara Sind eyaletindeki deve tüccarları yüzlerce deve getiriyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Pazara Sind eyaletindeki deve tüccarları yüzlerce deve getiriyor.

© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Pakistan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi takılara bezenen hayvanların bulunduğu renkli kurban pazarlarında her yıl yoğunluk yaşanıyor.

Pakistan&#x27;da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi takılara bezenen hayvanların bulunduğu renkli kurban pazarlarında her yıl yoğunluk yaşanıyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / ABİD MAZHAR-AW654467

Pakistan'da yaklaşan Kurban Bayramı öncesi takılara bezenen hayvanların bulunduğu renkli kurban pazarlarında her yıl yoğunluk yaşanıyor.

KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала