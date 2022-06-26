https://tr.sputniknews.com/20220626/1057958568.html

Ahmed Arif büstüne saldırı: 'Heykel zaten benzemiyor, yanlış yapılmış, saldıran da yanlış yapmış'

Ahmed Arif büstüne saldırı: 'Heykel zaten benzemiyor, yanlış yapılmış, saldıran da yanlış yapmış'

Diyarbakır’da şair ve yazar Ahmed Arif’in büstündeki şiiri ‘Diyarbekir Kalesi’nden Notlar’ın bir bölümünün yazılı olduğu baskıya zarar verildi. Aksu, “Biz... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T13:35+0300

2022-06-26T13:35+0300

2022-06-26T13:42+0300

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heykel

saldırı

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Diyarbakır’ın yetiştirdiği önemli şair ve yazarlarından biri olan Ahmed Arif’in Sur ilçesinde Çiftkapı ile Tekkapı arasındaki parkta bulunan büstünde yazılı olan ünlü ‘Diyarbekir Kalesi’nden Notlar’ şiirinin dijital baskısına, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği Başkanı Kenan Aksu, kentin bilim, sanat ve edebiyat alanında çok önemli değerler yetiştirdiğini ve bunlardan birinin de Ahmed Arif olduğunu söyledi. Aksu, “Biz yaşadıkları dönemde zaten sahip çıkmamışız. Yapılan heykel zaten benzemiyor, bunu yapan yanlış yapmış, bunu yırtan da yanlış yapmış. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesini istiyoruz. Bizim bu tür değerlerimizi veya surlarımızı korumak için turizm zabıtasının kurulması gerekiyor. Bu büste bu yazı bu şekilde yazılmaz. Değerlerimize sahip çıkalım” dedi.Vatandaşlardan Recep Bektaş da “Ahmed Arif’e layık bir eser yapılmamış. Buna öncelikle hassasiyet gösterilmesi gerekirdi. Bunun da kasıtlı yapıldığını düşünmüyorum. Çocuklar burada gezerken bir el atmışlardır, yırtmışlardır, diye düşünüyorum. Tabii ki hassasiyet göstermemiz lazım. Çok önemli insanlar. Yani Diyarbakır’ın yüz akları. Bunlara hassasiyet göstermemiz lazım. Daha kaliteli bir iş yapılabilirdi. Daha kalıcı bir eser yapılabilirdi. Diyarbakır’ın kalitesine, ismine yakışmıyor” diye konuştu.Öte yandan, Ahmed Arif’in büstü 5 yıl önce de 2 kişinin saldırı sonucu tahrip edilmiş, büst Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak, tekrar yerine konulmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220421/samsunda-ataturk-heykeline-saldiranlara-indirimsiz-5er-yil-hapis-cezasi-1055748076.html

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