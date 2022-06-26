https://tr.sputniknews.com/20220626/96-gazi-kosusunda-zafer-secret-powerin-1057965735.html
96. Gazi Koşusu'nda zafer Secret Power'ın
96. Gazi Koşusu'nda zafer Secret Power'ın
96. Gazi Koşusu'nu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Secret Power kazandı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T17:27+0300
2022-06-26T17:27+0300
2022-06-26T17:30+0300
spor
gazi koşusu
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At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.
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gazi koşusu
96. Gazi Koşusu'nda zafer Secret Power'ın
17:27 26.06.2022 (güncellendi: 17:30 26.06.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
96. Gazi Koşusu'nu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Secret Power kazandı.
At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.