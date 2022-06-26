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96. Gazi Koşusu'nda zafer Secret Power'ın
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96. Gazi Koşusu'nda zafer Secret Power'ın
96. Gazi Koşusu'nda zafer Secret Power'ın
96. Gazi Koşusu'nu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Secret Power kazandı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T17:27+0300
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spor
gazi koşusu
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At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.
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gazi koşusu

96. Gazi Koşusu'nda zafer Secret Power'ın

17:27 26.06.2022 (güncellendi: 17:30 26.06.2022)
© DHAGazi Koşusu
Gazi Koşusu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© DHA
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96. Gazi Koşusu'nu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı Secret Power kazandı.
At yarışlarında 96. Gazi Koşusu'nu Emrah Karamazı'nın sahibi olduğu, jokeyliğini Özcan Yıldırım'ın yaptığı "Secret Power" isimli safkan kazandı.
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