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ABD Hazine Bakanlığı'ndan, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakanlığı'ndan, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama
ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T03:35+0300
2022-06-26T03:35+0300
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abd
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun 22-24 Haziran'da 'NATO müttefiki ve ortağı' Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.Açıklamada, Adeyemo'nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Ukrayna krizini görüşmek üzere Türkiye'ye gittiği kaydedildi.Adeyemo'nun Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "İstanbul'da ise finans kurumlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü" aktarıldı.Açıklamada, "Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi." ifadesi kullanıldı.
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abd, türkiye, abd hazine bakanlığı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

03:35 26.06.2022
© Fotoğraf : TwitterABD Hazine Bakanlığı
ABD Hazine Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla mücadelenin ve Ukrayna krizinin görüşüldüğü bildirildi.
ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun 22-24 Haziran'da 'NATO müttefiki ve ortağı' Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.
Açıklamada, Adeyemo'nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Ukrayna krizini görüşmek üzere Türkiye'ye gittiği kaydedildi.
Adeyemo'nun Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "İstanbul'da ise finans kurumlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü" aktarıldı.
Açıklamada, "Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi." ifadesi kullanıldı.
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