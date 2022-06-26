https://tr.sputniknews.com/20220626/abd-hazine-bakanligindan-bakan-yardimcisi-adeyemonun-turkiye-ziyaretine-iliskin-aciklama-1057946509.html

ABD Hazine Bakanlığı'ndan, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

ABD Hazine Bakanlığı'ndan, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama

ABD Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo'nun geçen hafta gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde, bölgesel ekonomik meselelerin, terörün finansmanıyla... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T03:35+0300

2022-06-26T03:35+0300

2022-06-26T03:35+0300

dünya

abd

türkiye

abd hazine bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103600/40/1036004014_0:0:1249:702_1920x0_80_0_0_c6b6639025c4f4e35553f1cca882e7a5.jpg

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Adeyemo'nun 22-24 Haziran'da 'NATO müttefiki ve ortağı' Türkiye'yi ziyaret ettiği belirtildi.Açıklamada, Adeyemo'nun bölgesel ekonomik meseleleri, terörün finansmanıyla mücadeleyi ve Ukrayna krizini görüşmek üzere Türkiye'ye gittiği kaydedildi.Adeyemo'nun Ankara'da Dışişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığından yetkililerle bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "İstanbul'da ise finans kurumlarıyla Türkiye'nin ekonomik ve mali koşullarının yanı sıra Rusya'ya yönelik çok taraflı yaptırımların uygulanması konularında görüştüğü" aktarıldı.Açıklamada, "Taraflar, Türkiye'nin yasa dışı finansman cenneti olarak kullanılmamasını ve bankacılık sektörünün bütünlüğünün korunmaya devam etmesini sağlama arzusunu dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, türkiye, abd hazine bakanlığı