https://tr.sputniknews.com/20220626/ak-parti-kesir-kadinlarin-esit-firsatlardan-yararlanmasi-icin-yola-ciktik-1057945417.html
AK Partili Keşir: Kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktık
AK Partili Keşir: Kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktık
AK Partili Ayşe Keşir, AK Parti kurulurken bir demokratikleşme mücadelesi için kadınlar olarak görev aldıklarını, kadınların eşit fırsatlardan yararlanması... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T00:53+0300
2022-06-26T00:53+0300
2022-06-26T00:53+0300
türkiye
ayşe keşir
ak parti
helallik
kadın
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057945271_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_f5df9656b9233d9ec2539a3512ea004e.jpg
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Afyonkarahisar'da bir otelde yapılan "Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı"nda, Ege Bölgesi'ndeki illerin ilçe başkanlarıyla önümüzdeki bir yılın stratejisini konuşacaklarını dile getirdi.Geçen 20 yılı kadınlarla inşa ettiklerini aktaran Keşir, "Bugün AK Parti'nin başarısından bahsediyorsak, burada bulunan 130 ilçe başkanımızın ve onlardan önce bu görevi yapan kardeşlerimizin alın teri ile emeği vardır. 2001'de 'kadın, erkek büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz' diye yola çıktık. Özellikle o günün Türkiye'sinde kadınlar, ne yazık ki demokratikleşme ve eğitime erişim başta olmak üzere çok sayıda haklarını kullanamadılar. Teşkilatın kuruluşunda görev yapan kadınlar, bu yola milletvekilliği hayali kurarak başlamadılar. Biz bu yolun emekçisi olarak çıktık" diye konuştu.Keşir, kendi kuşaklarının çektiği sıkıntıları, zahmetleri ayrımcılığı çocukları ve kendilerinden sonraki kuşaklar yaşamasın diye yola çıktıklarını vurguladı.'Yaşını almış kadınlara seslenecek yüzü yok'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme diyerek genç muhafazakar kadınlara" seslendiğini söyleyen Keşir, şöyle konuştu:AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de teşkilatçılığın önemini çok iyi bildiğini, kadınların AK Parti'de çok büyük görevler üstlendiğini dile getirdi.Programda, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de konuşma yaptı.Toplantıya, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Ege Bölgesi'ndeki illerin AK Parti kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057945271_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_dc3fa83b032c0edbcc812d2c3a3ab26b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ayşe keşir, ak parti, helallik, kadın, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu
AK Partili Keşir: Kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktık
Abone ol
AK Partili Ayşe Keşir, AK Parti kurulurken bir demokratikleşme mücadelesi için kadınlar olarak görev aldıklarını, kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktıklarını kaydetti.
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Afyonkarahisar'da bir otelde yapılan "Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı"nda, Ege Bölgesi'ndeki illerin ilçe başkanlarıyla önümüzdeki bir yılın stratejisini konuşacaklarını dile getirdi.
Geçen 20 yılı kadınlarla inşa ettiklerini aktaran Keşir, "Bugün AK Parti'nin başarısından bahsediyorsak, burada bulunan 130 ilçe başkanımızın ve onlardan önce bu görevi yapan kardeşlerimizin alın teri ile emeği vardır. 2001'de 'kadın, erkek büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz' diye yola çıktık. Özellikle o günün Türkiye'sinde kadınlar, ne yazık ki demokratikleşme ve eğitime erişim başta olmak üzere çok sayıda haklarını kullanamadılar. Teşkilatın kuruluşunda görev yapan kadınlar, bu yola milletvekilliği hayali kurarak başlamadılar. Biz bu yolun emekçisi olarak çıktık" diye konuştu.
Keşir, kendi kuşaklarının çektiği sıkıntıları, zahmetleri ayrımcılığı çocukları ve kendilerinden sonraki kuşaklar yaşamasın diye yola çıktıklarını vurguladı.
'Yaşını almış kadınlara seslenecek yüzü yok'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme diyerek genç muhafazakar kadınlara" seslendiğini söyleyen Keşir, şöyle konuştu:
"Helalleşme diyorlar ve genç muhafazakâr kadınlara sesleniyor Kılıçdaroğlu. Çünkü yaşını almış kadınlara seslenecek yüzü yok. O kuşağın kadınları ve mağdurları bizleriz. Biz, AK Parti kurulurken bir demokratikleşme mücadelesi için kadınlar olarak burada görev aldık. Kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktık. 2002 seçim beyannamemizde kadına yönelik şiddetle, yoksullukla ve töre cinayetleriyle nasıl mücadele edeceğimizi tek tek topluma açıkladık. AK Parti bir kadın hareketidir."
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de teşkilatçılığın önemini çok iyi bildiğini, kadınların AK Parti'de çok büyük görevler üstlendiğini dile getirdi.
Programda, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de konuşma yaptı.
Toplantıya, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Ege Bölgesi'ndeki illerin AK Parti kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.