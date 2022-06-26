https://tr.sputniknews.com/20220626/ak-parti-kesir-kadinlarin-esit-firsatlardan-yararlanmasi-icin-yola-ciktik-1057945417.html

AK Partili Keşir: Kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktık

AK Partili Keşir: Kadınların eşit fırsatlardan yararlanması için yola çıktık

AK Partili Ayşe Keşir, AK Parti kurulurken bir demokratikleşme mücadelesi için kadınlar olarak görev aldıklarını, kadınların eşit fırsatlardan yararlanması... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T00:53+0300

2022-06-26T00:53+0300

2022-06-26T00:53+0300

türkiye

ayşe keşir

ak parti

helallik

kadın

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Afyonkarahisar'da bir otelde yapılan "Ege Bölgesi Teşkilat Toplantısı"nda, Ege Bölgesi'ndeki illerin ilçe başkanlarıyla önümüzdeki bir yılın stratejisini konuşacaklarını dile getirdi.Geçen 20 yılı kadınlarla inşa ettiklerini aktaran Keşir, "Bugün AK Parti'nin başarısından bahsediyorsak, burada bulunan 130 ilçe başkanımızın ve onlardan önce bu görevi yapan kardeşlerimizin alın teri ile emeği vardır. 2001'de 'kadın, erkek büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz' diye yola çıktık. Özellikle o günün Türkiye'sinde kadınlar, ne yazık ki demokratikleşme ve eğitime erişim başta olmak üzere çok sayıda haklarını kullanamadılar. Teşkilatın kuruluşunda görev yapan kadınlar, bu yola milletvekilliği hayali kurarak başlamadılar. Biz bu yolun emekçisi olarak çıktık" diye konuştu.Keşir, kendi kuşaklarının çektiği sıkıntıları, zahmetleri ayrımcılığı çocukları ve kendilerinden sonraki kuşaklar yaşamasın diye yola çıktıklarını vurguladı.'Yaşını almış kadınlara seslenecek yüzü yok'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme diyerek genç muhafazakar kadınlara" seslendiğini söyleyen Keşir, şöyle konuştu:AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de teşkilatçılığın önemini çok iyi bildiğini, kadınların AK Parti'de çok büyük görevler üstlendiğini dile getirdi.Programda, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk de konuşma yaptı.Toplantıya, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Ege Bölgesi'ndeki illerin AK Parti kadın kolları başkanları ve partililer katıldı.

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ayşe keşir, ak parti, helallik, kadın, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu