https://tr.sputniknews.com/20220626/ak-partili-tayyar-il-sayisi-50ye-dusurulse-her-ilden-2-vekil-secilse-ne-iyi-olur-1057959819.html

AK Partili Tayyar: İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur

AK Partili Tayyar: İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur

AK Parti MKYK üyesi Tayyar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz'ün 100 il açıklamasının karar değil temenni olduğunun altını çizip, "Ben de temennimi... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T13:57+0300

2022-06-26T13:57+0300

2022-06-26T13:58+0300

politika

şamil tayyar

vedat demiröz

ak parti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen 'Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta' etkinliklerinde şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı'mızın verdiği kararla Türkiye'nin il sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda, inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız. Buna da bürokrasi olarak hazırlıklı olalım. Son iki yılda salgının etkisinden, bütün dünya ülkeleri gibi bizler de etkilendik. Ama 20 yıldan beri bu ülkeyi dünya ülkesi haline getiren, dünyada söz sahibi yapan bir dünya liderimiz var. Onun etrafında kenetlenerek Türkiye bugün tam bağımsız bir ülke oldu. Sizler de izliyorsunuz, dış politikada dünyaya sesini duyuran, savaşan ülkeleri bir masaya oturtan, yeri geldiği zaman dünyanın 60 tane mağdur ülkesini yanına alan, onlara sahip çıkan lider bir ülke haline geldi. 2023'te zafer, ülkesini sevenlerin olacak."Demiröz, daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ahlat'ta yaptığım konuşma, bazı yayın organlarında 'il sayısı 100'e çıkarılacak' şeklinde yanlış yansıtılmıştır. Bu hususta verilmiş bir karar yoktur. Oysaki konuşmamda, 'Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkarılması halinde Ahlat'ın bunların arasında yer alacağı' temennisidir" ifadelerini kullandı.AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar da 100 il açıklamasının karar değil Demiröz'ün temennisi olduğunu belirterek, "Ben de temennimi söyleyeyim: İl sayısı 50’ye düşürülse, her ilden 2 vekil seçilse ne iyi olur" düşüncesini dile getirdi:

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şamil tayyar, vedat demiröz, ak parti