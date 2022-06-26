https://tr.sputniknews.com/20220626/alman-turistlerin-parasut-ipi-koptu-elektrik-tellerine-takildi-1057965510.html
Alman turistlerin paraşüt ipi koptu, elektrik tellerine takıldı
Alman turistlerin paraşüt ipi koptu, elektrik tellerine takıldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman uyruklu 2 kadın turistin bindiği paraşüt tekneye bağlı olan pinin kopması sonucu havada sürüklendi. Bir süre sonra... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T17:14+0300
2022-06-26T17:14+0300
2022-06-26T17:14+0300
türkiye
antalya
manavgat
alman
alman turist
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Olay Side küçük plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarında bulunan su sporları merkezinden havalanan tekneye bağlı deniz paraşütü, havalandıran kısa bir süre sonra fırtınanın etkisiyle ipin kopması sonucu havada sürüklemeye başladı. Yaklaşık 500 metre mesafede Side 1058 sokak üzerinde elektrik tellerine çarparak direkte takılı kalan paraşütte bulunan 2 kadın Alman turist büyük şans eseri kazayı sıyrıklarla atlattı. Turistler ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kopan elektrik telleri zeytin bahçesinde kuru otların tutuşmasına neden olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden ekiple anında müdahale ederek yangın büyümeden söndürdü.Direkte takılı kalan paraşüt, Olay yerine gelen ekipler elektriği kesmesini ardından bulundu yerden indirildi.
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antalya, manavgat, alman, alman turist
Alman turistlerin paraşüt ipi koptu, elektrik tellerine takıldı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alman uyruklu 2 kadın turistin bindiği paraşüt tekneye bağlı olan pinin kopması sonucu havada sürüklendi. Bir süre sonra süzülerek yere inen paraşüt elektrik tellerine takılırken Alman uyruklu Maria Madelena Ebert (31) ve Deniz Elena Arslan (32) büyük şans eseri kazayı sıyrıklarla atlattı.
Olay Side küçük plajda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kumköy Jandarma Karakolu yakınlarında bulunan su sporları merkezinden havalanan tekneye bağlı deniz paraşütü, havalandıran kısa bir süre sonra fırtınanın etkisiyle ipin kopması sonucu havada sürüklemeye başladı.
Yaklaşık 500 metre mesafede Side 1058 sokak üzerinde elektrik tellerine çarparak direkte takılı kalan paraşütte bulunan 2 kadın Alman turist büyük şans eseri kazayı sıyrıklarla atlattı. Turistler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kopan elektrik telleri zeytin bahçesinde kuru otların tutuşmasına neden olurken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat biriminden ekiple anında müdahale ederek yangın büyümeden söndürdü.
Direkte takılı kalan paraşüt, Olay yerine gelen ekipler elektriği kesmesini ardından bulundu yerden indirildi.