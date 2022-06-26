Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220626/almanya-havalimanlarindaki-sorunu-gidermek-icin-ulke-disindan-isci-getirmeyi-planliyor-1057958297.html
Almanya, havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeyi planlıyor
Almanya, havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeyi planlıyor
Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin acil ihtiyaç duyulan personelin yurt dışından geçici süre için... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T13:33+0300
2022-06-26T13:33+0300
ekonomi
almanya
havalimanı
türkiye
işçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051335113_0:19:2821:1606_1920x0_80_0_0_ad67e3b6dcd05ff8c6c4c28149d74158.jpg
Heil, getirilecek işçilere düşük ücretlerin ödenmesini ve sömürüyü engellemek istediklerini ifade ederek, işverenlerinin toplu sözleşmeye göre ücret ödemesi ve uygun konutları sağlaması gerektiğini vurguladı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de ülke dışından yardımcı işçilerin bagaj işlemlerinde görevlendirilmelerine imkan vermek istediklerini belirterek, güvenlik konusunda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Gazetenin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, havalimanlarında 2 bin ila 3 bin personel eksiği bulunduğu aktarılarak, hükümetin hedefinin Türkiye'den kalifiye personelin Almanya getirilmesi olduğu ve bunların temmuz ayından itibaren havalimanlarında birkaç ay için görevlendirilebileceği ileri sürüldü. Almanya'da özellikle Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilirken birçok seferin gecikmesinden dolayı da yolcular gidecekleri yerlere geç ulaştı. Havalimanlarında özellikle bagaj işlemlerinde ve güvenlik kontrollerinde personel eksikliği yaşanıyor. Bu görevleri üstlenen özel şirketler, Kovid-19 salgınında çalışanların sayısını azaltmıştı. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), Federal Çalışma Bakanlığı'na ülke dışından havalimanlarında çalışacak personelin getirilmesi konusunda yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuş ve personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını göstermişti. BDL, Türkiye'den gelecek işçilerin A2 seviyesinde Almanca konuştuğu, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip olduğu ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşıladığını aktarmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220623/avrupada-bu-yaz-tatil-icin-gerekenler-pasaport-gunes-kremi-ve-bolca-sabir-1057822715.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/01/1051335113_313:0:2821:1881_1920x0_80_0_0_5c27c9491b8cf32cc66e5fab25c754d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, havalimanı, türkiye, işçi

Almanya, havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeyi planlıyor

13:33 26.06.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTTUçak- Havalimanı
Uçak- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© REUTERS / LOREN ELLIOTT
Abone olTelegram
Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin acil ihtiyaç duyulan personelin yurt dışından geçici süre için ülkeye getirilmesine imkan vermeyi planladığını belirtti.
Heil, getirilecek işçilere düşük ücretlerin ödenmesini ve sömürüyü engellemek istediklerini ifade ederek, işverenlerinin toplu sözleşmeye göre ücret ödemesi ve uygun konutları sağlaması gerektiğini vurguladı.
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de ülke dışından yardımcı işçilerin bagaj işlemlerinde görevlendirilmelerine imkan vermek istediklerini belirterek, güvenlik konusunda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi.
Gazetenin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, havalimanlarında 2 bin ila 3 bin personel eksiği bulunduğu aktarılarak, hükümetin hedefinin Türkiye'den kalifiye personelin Almanya getirilmesi olduğu ve bunların temmuz ayından itibaren havalimanlarında birkaç ay için görevlendirilebileceği ileri sürüldü.
Almanya'da özellikle Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilirken birçok seferin gecikmesinden dolayı da yolcular gidecekleri yerlere geç ulaştı. Havalimanlarında özellikle bagaj işlemlerinde ve güvenlik kontrollerinde personel eksikliği yaşanıyor. Bu görevleri üstlenen özel şirketler, Kovid-19 salgınında çalışanların sayısını azaltmıştı.
Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2022
YAŞAM
Avrupa'da bu yaz tatil için gerekenler: Pasaport, güneş kremi ve bolca sabır
23 Haziran , 14:34
Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), Federal Çalışma Bakanlığı'na ülke dışından havalimanlarında çalışacak personelin getirilmesi konusunda yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuş ve personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını göstermişti.
BDL, Türkiye'den gelecek işçilerin A2 seviyesinde Almanca konuştuğu, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip olduğu ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşıladığını aktarmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала