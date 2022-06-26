https://tr.sputniknews.com/20220626/almanya-havalimanlarindaki-sorunu-gidermek-icin-ulke-disindan-isci-getirmeyi-planliyor-1057958297.html

Almanya, havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeyi planlıyor

Almanya, havalimanlarındaki sorunu gidermek için ülke dışından işçi getirmeyi planlıyor

Almanya Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, hükümetin acil ihtiyaç duyulan personelin yurt dışından geçici süre için... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T13:33+0300

2022-06-26T13:33+0300

2022-06-26T13:33+0300

ekonomi

almanya

havalimanı

türkiye

işçi

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Heil, getirilecek işçilere düşük ücretlerin ödenmesini ve sömürüyü engellemek istediklerini ifade ederek, işverenlerinin toplu sözleşmeye göre ücret ödemesi ve uygun konutları sağlaması gerektiğini vurguladı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de ülke dışından yardımcı işçilerin bagaj işlemlerinde görevlendirilmelerine imkan vermek istediklerini belirterek, güvenlik konusunda taviz vermeyeceklerinin altını çizdi. Gazetenin hükümet çevrelerine dayandırdığı haberinde, havalimanlarında 2 bin ila 3 bin personel eksiği bulunduğu aktarılarak, hükümetin hedefinin Türkiye'den kalifiye personelin Almanya getirilmesi olduğu ve bunların temmuz ayından itibaren havalimanlarında birkaç ay için görevlendirilebileceği ileri sürüldü. Almanya'da özellikle Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde yaz tatilinin başlamasıyla birçok havalimanında personel eksikliği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Çok sayıda uçak seferi iptal edilirken birçok seferin gecikmesinden dolayı da yolcular gidecekleri yerlere geç ulaştı. Havalimanlarında özellikle bagaj işlemlerinde ve güvenlik kontrollerinde personel eksikliği yaşanıyor. Bu görevleri üstlenen özel şirketler, Kovid-19 salgınında çalışanların sayısını azaltmıştı. Alman Hava Taşımacılığı Ekonomisi Birliği (BDL), Federal Çalışma Bakanlığı'na ülke dışından havalimanlarında çalışacak personelin getirilmesi konusunda yasal engelleri kaldırmayı amaçlayan bir teklif sunmuş ve personel ihtiyacını kısa vadede karşılamanın bir yolu olarak yurt dışından işçi alımını göstermişti. BDL, Türkiye'den gelecek işçilerin A2 seviyesinde Almanca konuştuğu, hava yolu birliği IATA'nın gerekliliklerini karşılayan sertifikalı tehlikeli madde eğitimlerine sahip olduğu ve Alman güvenilirlik kontrollerinin gereksinimlerini karşıladığını aktarmıştı.

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almanya, havalimanı, türkiye, işçi