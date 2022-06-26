https://tr.sputniknews.com/20220626/antalyadan-en-cok-ruslar-ve-iranlilar-konut-aldi-1057957483.html

Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlılar konut aldı

Antalya'dan en çok Ruslar ve İranlılar konut aldı

Helmann Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, son 5 yılda (2017-2021) Antalya'da yabancılara 41 bin 715 adet konut satıldığını belirterek, vatandaşları... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T13:20+0300

2022-06-26T13:20+0300

2022-06-26T13:22+0300

antalya

ekonomi

iran

rusya

konut

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Selman Özgün, Antalya'da uluslararası gayrimenkul yatırımına dair hazırladıkları araştırmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin gayrimenkul yatırımında İstanbul'dan sonra en çok tercih edilen ilinin Antalya olduğunu belirten Özgün, kentin, ikamet alan ve şirket kuran yabancı sayısı açısından da ülkenin önde gelen şehirlerinden olduğunu söyledi.Özgün, Akdeniz turizm havzasının en önemli kentlerinden Antalya'nın dünyanın göz bebeği denilebilecek güzelliklere sahip olduğunu, şehrin deniz, kum ve güneşin yanı sıra tarih, kültür, spor, fuar, gastronomi, kongre ve doğa turizminde de öne çıktığını kaydetti.Antalya'dan onlarca ülkeye 100'den fazla direkt uçuş bulunduğunu, küresel ve yerel markaların yatırımlarının sürdüğünü ifade eden Özgün, dünyanın birçok noktasından insanın yaşamak için Antalya'ya geldiğini söyledi.‘İlk 10'da yer alan 8 ülke Avrupa'dan’Selman Özgün, Antalya'nın, sahip olduğu özellikler sayesinde uluslararası gayrimenkul yatırımcıları tarafından da tercih edildiğini belirterek, şunları kaydetti:Özgün, Azerbaycan, Ürdün, Hollanda ve ABD'den vatandaşların ön sıralarda yer aldığı listede, Finlandiya, Belarus, İrlanda, Kanada, Fransa, İsrail ve Avusturya gibi ülkelerin de dikkati çektiğini söyledi.‘Gurbetçilerin de etkisi oldu’Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Özgün, küresel salgın sonrası Antalya'nın cazibesinin arttığını aktararak, "Sahil kentleri kısa veya uzun süreli oturumlar için daha cazip hale geldi. Ayrıca, son yıllarda öne çıkan dijital göçebelerin de kenti tercih etmeye başladığını duyuyoruz" dedi.Yüksek satışta gurbetçilerin etkisinin yadsınamaz olduğuna dikkati çeken Özgün, yüksek döviz kurunun yurt dışındaki Türklerin ev almasını tetiklediğini, ayrıca 2017 ila 2021 yılları arasında satış fiyatlarının yatırımcıya makul geldiğini söyledi.Ruslar Kemer'i, Almanlar Alanya'yı tercih ediyorSelman Özgün, hangi ülke vatandaşlarının kentin neresinden ev aldığına dair resmi bir veri olmadığını ancak yaptıkları araştırmalar sonucu Rusların genellikle Kemer ve Beldibi'ni tercih ettiğini gördüklerini bildirdi.Özgün, "Almanya vatandaşları Alanya ve çevresine yatırım yaparken, İngilizlerin Kaş ve Kalkan'ı tercih ettiğini görüyoruz. Avrupalılar genelde sahil bölgelerinden alım yapıyor. İran ve Irak vatandaşları ise kentin her bölgesinden ev alıyor" diye konuştu.Helmann olarak Antalya'da üstün kaliteye ve yeşil bina teknolojisine sahip projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Özgün, sözlerini şöyle tamamladı:

https://tr.sputniknews.com/20220615/konut-satislari-yillik-yuzde-1075-artti-1057442519.html

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