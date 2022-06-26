https://tr.sputniknews.com/20220626/bagcilarda-ilaclama-yapilan-binadaki-16-kisi-hastaneye-kaldirildi--1057947935.html

Bağcılar’da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Bağcılar’da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı

Bağcılar’da ilaçlama çalışması yapılan binada yaşayan 2’si çocuk 16 kişi ilaç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T06:31+0300

2022-06-26T06:31+0300

2022-06-26T06:31+0300

yaşam

bağcılar

hastane

ilaçlama

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İstanbul Bağcılar'da bir dairede ilaçlama çalışması yapıldı. İlacın tüm binaya yayılmasının ardından binada yaşayan 2’si çocuk 16 kişi ilaçtan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlaçtan etkilenen 16 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. İtfaiye ve AFAD ekipleri binada çalışma yaparken, hastaneye kaldırılan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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bağcılar, hastane, ilaçlama