https://tr.sputniknews.com/20220626/bagcilarda-ilaclama-yapilan-binadaki-16-kisi-hastaneye-kaldirildi--1057947935.html
Bağcılar’da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Bağcılar’da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı
Bağcılar’da ilaçlama çalışması yapılan binada yaşayan 2’si çocuk 16 kişi ilaç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T06:31+0300
2022-06-26T06:31+0300
2022-06-26T06:31+0300
yaşam
bağcılar
hastane
ilaçlama
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İstanbul Bağcılar'da bir dairede ilaçlama çalışması yapıldı. İlacın tüm binaya yayılmasının ardından binada yaşayan 2’si çocuk 16 kişi ilaçtan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlaçtan etkilenen 16 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. İtfaiye ve AFAD ekipleri binada çalışma yaparken, hastaneye kaldırılan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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bağcılar, hastane, ilaçlama
Bağcılar’da ilaçlama yapılan binadaki 16 kişi hastaneye kaldırıldı
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Bağcılar’da ilaçlama çalışması yapılan binada yaşayan 2’si çocuk 16 kişi ilaç nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Bağcılar'da bir dairede ilaçlama çalışması yapıldı. İlacın tüm binaya yayılmasının ardından binada yaşayan 2’si çocuk 16 kişi ilaçtan etkilendi. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlaçtan etkilenen 16 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı.
İtfaiye ve AFAD ekipleri binada çalışma yaparken, hastaneye kaldırılan 16 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.