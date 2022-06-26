Bakan Koca: Bundan böyle bütün hekimler ek gösterge ile emeklilik maaşı alacaklar

"Biz emeklilik konusunda 'tek bordro' olacak dedik. İstenen de buydu. Bizim 2008 sonrası bu 14 yılda 6 bin 500 lira, 7 bin lira üzerinden prim kesilerek emekli olacaklarımız var. Bundan böyle prim sistemi dışında bütün hekim arkadaşlar, ek gösterge ile emeklilik maaşı alacaklar; profesör arkadaşların bir altında olmak üzere emekliliği sağladık. Bunun da gerçekten çok önemli bir kazanım olduğunu bilelim. Ek ödeme ve maaşlarda, biz yeni dönemde ek ödemeyi farklılaştırmak istiyoruz. Ek ödemeyi farklılaştırırken, bugüne kadar performans adıyla adlandırılan bir sistem var. Bu performansın hepimiz adaletsizliğin sembolü olduğuna inanıyor muyuz; inanıyoruz. Dolayısıyla bu performans sistemi değişiyor olmalı. Bu yeni dönemde herkesin yaptığı işin karşılığını alabilir olduğu bir sistem geliştirilmeli. Bunu hastane bazlı yaptığınızda hastaneden hastaneye farklılıklar doğuyor. Bunu il bazlı hatta Türkiye bazlı yapmalıyız."