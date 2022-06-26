Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220626/bandirmada-hortum-meydana-geldi-1057969405.html
Bandırma'da hortum meydana geldi
Bandırma'da hortum meydana geldi
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntüledi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T21:46+0300
2022-06-26T21:46+0300
türkiye
balıkesir
bandırma
hortum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057969259_0:139:593:473_1920x0_80_0_0_cd7b871994ebe9743064480920592892.jpg
Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı. Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.
türkiye
balıkesir
bandırma
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057969259_0:83:593:528_1920x0_80_0_0_6702145f28638ac37a2f15b5929aaf8e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balıkesir, bandırma, hortum

Bandırma'da hortum meydana geldi

21:46 26.06.2022
© İHA / SERHAT BARIŞBalıkesir’in Bandırma ilçesinde tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntüledi.
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntüledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© İHA / SERHAT BARIŞ
Abone olTelegram
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntüledi.
Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı.
Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı.
Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала