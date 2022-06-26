https://tr.sputniknews.com/20220626/bandirmada-hortum-meydana-geldi-1057969405.html

Bandırma'da hortum meydana geldi

Bandırma'da hortum meydana geldi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde tarlada hortum oluştu. Hortum, samanları havalandırırken, o anlar tarla sahipleri tarafından cep telefonuyla görüntüledi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T21:46+0300

2022-06-26T21:46+0300

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türkiye

balıkesir

bandırma

hortum

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Yeşilçomlu köyünde aniden oluşan hortumu görünler şaşkınlık yaşadı. Tarlanın ortasında oluşan hortum samanları metrelerce havalandırdı. Bu sırada yoldaki vatandaşlar, hortumun oluştuğu yere yanaşırken, o anları cep telefonuyla kaydeden arkadaşı kendisini uyardı. Hortum bir süre etkili olurken, daha sonra havalanan samanlar etrafa saçıldı.

türkiye

balıkesir

bandırma

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balıkesir, bandırma, hortum