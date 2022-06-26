https://tr.sputniknews.com/20220626/barinaktan-kacan-deve-kusu-kafedeki-musteriyi-kovaladi-1057961880.html

Barınaktan kaçan deve kuşu kafedeki müşteriyi kovaladı

Barınaktan kaçan deve kuşu kafedeki müşteriyi kovaladı

Aksaray'da barınaktan kaçan bir deve kuşu, kafe bahçesindeki kadın müşteriyi kovaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T14:50+0300

2022-06-26T14:50+0300

2022-06-26T14:54+0300

deve kuşu

yaşam

barınak

kovalamaca

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Aksaray'da Kültür Park'taki bir işletmeci tarafından barınakta tutulan deve kuşuna, çalışan yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu.Kapıdan çıkan deve kuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yüce'yi kovalamaya başladı.Yüce’nin peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü.

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2022

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deve kuşu, barınak, kovalamaca