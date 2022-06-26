https://tr.sputniknews.com/20220626/barinaktan-kacan-deve-kusu-kafedeki-musteriyi-kovaladi-1057961880.html
Barınaktan kaçan deve kuşu kafedeki müşteriyi kovaladı
Barınaktan kaçan deve kuşu kafedeki müşteriyi kovaladı
Aksaray'da barınaktan kaçan bir deve kuşu, kafe bahçesindeki kadın müşteriyi kovaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T14:50+0300
2022-06-26T14:50+0300
2022-06-26T14:54+0300
deve kuşu
yaşam
barınak
kovalamaca
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Aksaray'da Kültür Park'taki bir işletmeci tarafından barınakta tutulan deve kuşuna, çalışan yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu.Kapıdan çıkan deve kuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yüce'yi kovalamaya başladı.Yüce’nin peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü.
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deve kuşu, barınak, kovalamaca
Barınaktan kaçan deve kuşu kafedeki müşteriyi kovaladı
14:50 26.06.2022 (güncellendi: 14:54 26.06.2022) Abone ol
Aksaray'da barınaktan kaçan bir deve kuşu, kafe bahçesindeki kadın müşteriyi kovaladı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
Aksaray'da Kültür Park'taki bir işletmeci tarafından barınakta tutulan deve kuşuna, çalışan yem bıraktıktan sonra kapıyı açık unuttu.
Kapıdan çıkan deve kuşu, bahçedeki müşterilerden Kardelen Nur Yüce'yi kovalamaya başladı.
Yüce’nin peşinden gelen deve kuşundan panikle kaçma anı da çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Durumu fark eden görevliler ve diğer müşteriler, müdahale edip deve kuşunu tekrar barınağa götürdü.