https://tr.sputniknews.com/20220626/bartinda-sel-riski-nedeniyle-engelli-ve-hamile-kamu-calisanlarina-idari-izin-1057968281.html

Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin

Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T20:43+0300

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2022-06-26T20:43+0300

türkiye

bartın

bartın valiliği

sel

sel felaketi

idari izin

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Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.

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bartın, bartın valiliği, sel, sel felaketi, idari izin