https://tr.sputniknews.com/20220626/bartinda-sel-riski-nedeniyle-engelli-ve-hamile-kamu-calisanlarina-idari-izin-1057968281.html
Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T20:43+0300
2022-06-26T20:43+0300
2022-06-26T20:43+0300
türkiye
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bartın valiliği
sel
sel felaketi
idari izin
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Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.
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bartın, bartın valiliği, sel, sel felaketi, idari izin
Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına idari izin
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Bartın'da sel riski nedeniyle engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan son verilere göre Batı Karadeniz Bölgesinde süren sağanağın etkisini artırarak devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, olası sel ve su baskınına karşı il genelinde kamu kurum ve kuruşlarında çalışan engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarıldı.