https://tr.sputniknews.com/20220626/berlin-belediye-baskani-sahte-kiev-belediye-baskani-ile-gorustu-1057949521.html

Berlin Belediye Başkanı'nın görüştüğü kişinin Kiev Belediye Başkanı olmadığı ortaya çıktı

Berlin Belediye Başkanı'nın görüştüğü kişinin Kiev Belediye Başkanı olmadığı ortaya çıktı

Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko internet üzerinden toplantı yaparken, Giffey’in karşısındaki kişinin... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T08:42+0300

2022-06-26T08:42+0300

2022-06-26T08:43+0300

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Almanya’nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede sahte Klitschko'nun Berlin’deki Ukraynalı mültecilerin durumunu ve onlar için yardım kampanyaları düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili sorular yöneltti. Ancak kısa süre sonra görüşmedeki adamın Klitschko olmadığı anlaşıldı. Giffey olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dijital ortamlarda güveni sarsma, Ukrayna ortaklarının ve müttefiklerinin itibarını sarsmak için çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm araçlar kullanılıyor" dedi. Berlin Senato Sözcüsü Lisa Frerichs de yaşanan ilginç olay üzerine kamuoyuna açıklama yaparak, yaklaşık yarım saat süren görüşmede Berlin belediye başkanının aslında Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile değil ona benzeyen biri ile görüşme yaptığını söyledi. Olayın ne şekilde ortaya çıktığı konusunda ise Frerichs başka detaylar verdi. Şüphe üzerine Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk ile temasa geçildiğini aktaran Frerichs, "Başkanın muhatabının Vitali Klitschko olmadığına dair şüpheler vardı. Görüşmenin ilerleyişi ve konunun belirlenmesi konusunda Berlin tarafında şüpheler oluştu. Muhatabın Klitschko olmadığı Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnyk tarafından teyit edildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Berlin tarafı muhatabın Klitschko'yu taklit eden biri olarak tanımlarken hem Alman medyası hem de Batı medyası ortaya yapay zeka iddialarını attı. Devlet Kriminal Dairesi'nin hala soruşturduğu olayda internet korsanlarının Klitschko'ya benzer sanal bir karakter oluşturduğu iddia edildi. Yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğu iddia edilen karakterin kim olduğu veya kimler tarafından yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğunun tespiti için çalışıldığı aktarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220613/yapay-zekanin-duyarli-hale-geldigini-soyleyen-google-muhendisi-gorevden-uzaklastirildi-1057336708.html

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almanya, berlin, ukrayna, kiev, belediye başkanı