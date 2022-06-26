https://tr.sputniknews.com/20220626/berlin-belediye-baskani-sahte-kiev-belediye-baskani-ile-gorustu-1057949521.html
Berlin Belediye Başkanı'nın görüştüğü kişinin Kiev Belediye Başkanı olmadığı ortaya çıktı
Berlin Belediye Başkanı'nın görüştüğü kişinin Kiev Belediye Başkanı olmadığı ortaya çıktı
Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko internet üzerinden toplantı yaparken, Giffey’in karşısındaki kişinin... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T08:42+0300
2022-06-26T08:42+0300
2022-06-26T08:43+0300
ukrayna krizi
almanya
berlin
ukrayna
kiev
belediye başkanı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057949375_2:0:887:498_1920x0_80_0_0_f7d2265f546993788ecbb85f5bf2c1da.jpg
Almanya’nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede sahte Klitschko'nun Berlin’deki Ukraynalı mültecilerin durumunu ve onlar için yardım kampanyaları düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili sorular yöneltti. Ancak kısa süre sonra görüşmedeki adamın Klitschko olmadığı anlaşıldı. Giffey olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dijital ortamlarda güveni sarsma, Ukrayna ortaklarının ve müttefiklerinin itibarını sarsmak için çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm araçlar kullanılıyor" dedi. Berlin Senato Sözcüsü Lisa Frerichs de yaşanan ilginç olay üzerine kamuoyuna açıklama yaparak, yaklaşık yarım saat süren görüşmede Berlin belediye başkanının aslında Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile değil ona benzeyen biri ile görüşme yaptığını söyledi. Olayın ne şekilde ortaya çıktığı konusunda ise Frerichs başka detaylar verdi. Şüphe üzerine Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk ile temasa geçildiğini aktaran Frerichs, "Başkanın muhatabının Vitali Klitschko olmadığına dair şüpheler vardı. Görüşmenin ilerleyişi ve konunun belirlenmesi konusunda Berlin tarafında şüpheler oluştu. Muhatabın Klitschko olmadığı Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnyk tarafından teyit edildi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Berlin tarafı muhatabın Klitschko'yu taklit eden biri olarak tanımlarken hem Alman medyası hem de Batı medyası ortaya yapay zeka iddialarını attı. Devlet Kriminal Dairesi'nin hala soruşturduğu olayda internet korsanlarının Klitschko'ya benzer sanal bir karakter oluşturduğu iddia edildi. Yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğu iddia edilen karakterin kim olduğu veya kimler tarafından yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğunun tespiti için çalışıldığı aktarıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220613/yapay-zekanin-duyarli-hale-geldigini-soyleyen-google-muhendisi-gorevden-uzaklastirildi-1057336708.html
almanya
berlin
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057949375_115:0:779:498_1920x0_80_0_0_04bdd98be34fa15f68813cb5ce688f63.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
almanya, berlin, ukrayna, kiev, belediye başkanı
Berlin Belediye Başkanı'nın görüştüğü kişinin Kiev Belediye Başkanı olmadığı ortaya çıktı
08:42 26.06.2022 (güncellendi: 08:43 26.06.2022) Abone ol
Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko internet üzerinden toplantı yaparken, Giffey’in karşısındaki kişinin Klitschko kılığına giren başka biri olduğu tespit edildi.
Almanya’nın Berlin Belediye Başkanı Franziska Giffey ile Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko arasında video konferans yoluyla görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede sahte Klitschko'nun Berlin’deki Ukraynalı mültecilerin durumunu ve onlar için yardım kampanyaları düzenlenip düzenlenmeyeceği ile ilgili sorular yöneltti. Ancak kısa süre sonra görüşmedeki adamın Klitschko olmadığı anlaşıldı.
Giffey olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki dijital ortamlarda güveni sarsma, Ukrayna ortaklarının ve müttefiklerinin itibarını sarsmak için çevrimiçi de dahil olmak üzere tüm araçlar kullanılıyor" dedi.
Berlin Senato Sözcüsü Lisa Frerichs de yaşanan ilginç olay üzerine kamuoyuna açıklama yaparak, yaklaşık yarım saat süren görüşmede Berlin belediye başkanının aslında Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ile değil ona benzeyen biri ile görüşme yaptığını söyledi.
Olayın ne şekilde ortaya çıktığı konusunda ise Frerichs başka detaylar verdi. Şüphe üzerine Ukrayna’nın Berlin Büyükelçisi Andriy Melnyk ile temasa geçildiğini aktaran Frerichs, "Başkanın muhatabının Vitali Klitschko olmadığına dair şüpheler vardı. Görüşmenin ilerleyişi ve konunun belirlenmesi konusunda Berlin tarafında şüpheler oluştu. Muhatabın Klitschko olmadığı Ukrayna Büyükelçisi Andriy Melnyk tarafından teyit edildi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Berlin tarafı muhatabın Klitschko'yu taklit eden biri olarak tanımlarken hem Alman medyası hem de Batı medyası ortaya yapay zeka iddialarını attı. Devlet Kriminal Dairesi'nin hala soruşturduğu olayda internet korsanlarının Klitschko'ya benzer sanal bir karakter oluşturduğu iddia edildi. Yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğu iddia edilen karakterin kim olduğu veya kimler tarafından yapay zeka yöntemiyle oluşturulduğunun tespiti için çalışıldığı aktarıldı.