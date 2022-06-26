https://tr.sputniknews.com/20220626/erdogan-marmaris-yangininda-gorev-yapanlara-seslendi-sahsim-ve-milletim-adina-cok-tesekkur-ediyorum-1057969076.html

Erdoğan Marmaris yangınında görev yapanlara seslendi: Şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum

Erdoğan Marmaris yangınında görev yapanlara seslendi: Şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarında görev yapan ekiplere teşekkür ederek, "4 bin 500 hektar alan zarar gördü. Buraları... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T21:39+0300

2022-06-26T21:39+0300

2022-06-26T21:39+0300

türkiye

marmaris

orman yangını

recep tayyip erdoğan

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde 21 Haziran'da başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangının ardından soğutma çalışmalarını sürdüren ekiplerle Değirmenyanı mevkisindeki Yangın Yönetim Merkezi'nde akşam yemeğinde bir araya geldi.Kiriçci, yemek sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü aradı.Görüşmede ekiplere seslenen Erdoğan, dün itibarıyla son aşamasına geçilen mücadelenin başarıyla bitirildiğini söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:'Allah sizlerden razı olsun'Bakan Kirişci de yangının tespit edilmesinden sonra 8 dakika gibi kısa bir sürede müdahalede bulunulduğunu ve gerekli çalışmanın hemen yapıldığını dile getirdi.İlerleyen saatler içerisinde hava, kara ve insan gücünün de arttığına işaret eden Kirişci, yangında dün ve bugün soğutma çalışması yürütüldüğünü ifade etti.Çalışmalara katılan tüm ekiplere şükranlarını sunan Kirişçi, "Allah sizlerden razı olsun. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi kardeşlerimiz bu ülkenin evlatları olarak bugün zor şartlarda irade ortaya koyuyor ve çaba içerisinde bulunuyor." diye konuştu.

türkiye

marmaris

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marmaris, orman yangını, recep tayyip erdoğan