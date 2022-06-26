https://tr.sputniknews.com/20220626/erzincanda-ekmek-4-tl-oldu-1057956645.html
Erzincan'da ekmek 4 TL oldu
Erzincan'da ekmek 4 TL oldu
Erzincan’da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T12:37+0300
2022-06-26T12:37+0300
2022-06-26T12:37+0300
ekonomi
erzincan
ekmek
zam
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Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan’da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;
https://tr.sputniknews.com/20220626/vanda-ekmege-zam-1057953093.html
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erzincan, ekmek, zam
Erzincan'da ekmek 4 TL oldu
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Erzincan’da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu.
Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan’da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.
Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;
210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL
270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL