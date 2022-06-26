https://tr.sputniknews.com/20220626/erzincanda-ekmek-4-tl-oldu-1057956645.html

Erzincan'da ekmek 4 TL oldu

Erzincan'da ekmek 4 TL oldu

Erzincan’da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T12:37+0300

2022-06-26T12:37+0300

2022-06-26T12:37+0300

ekonomi

erzincan

ekmek

zam

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Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan’da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;

https://tr.sputniknews.com/20220626/vanda-ekmege-zam-1057953093.html

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erzincan, ekmek, zam