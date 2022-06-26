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https://tr.sputniknews.com/20220626/eski-esiyle-telefon-konusmasi-kaydini-dogrulayan-chpli-erdogdu-yeni-esi-torundan-ozur-diledi-1057950972.html
Eski eşiyle telefon konuşması kaydını doğrulayan CHP'li Erdoğdu, yeni eşi Torun'dan özür diledi
Eski eşiyle telefon konuşması kaydını doğrulayan CHP'li Erdoğdu, yeni eşi Torun'dan özür diledi
Eski eşine ait olduğu sanılan bir Twitter hesabından yeni evliliğine dair gündem yaratan sözler sarf ettiği ses kaydı paylaşılan CHP'li Erdoğdu, konuşmanın... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T10:05+0300
2022-06-26T10:07+0300
türkiye
aykut erdoğdu
chp
tuba torun
ses kaydı
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CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık üç ay önce boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu ve yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun arasında bir ses kaydının ortaya çıkması sonrası yaşananlar gündem oldu. Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin, sosyal medya platformu Twitter’da 'Özge' ismiyle açtığı sanılan bir hesapta dün gece yarısına doğru bir konuşma kaydı paylaşıldı ve paylaşım metninde şu ifadeler yer aldı: “Bu kaydı 3.5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!”Aykut Erdoğdu ise bundan birkaç saat sonra kendi hesabından yaptığı paylaşımda konuşmanın doğruluğunu kabul edip yeni eşi Torun'un hastaneye kaldırıldığını açıkladı:1- Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem… 2- Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… 3- Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…Bu açıklamanın da ardından ses kaydının paylaşıldığı 'Özge' isimli hesap kapatılırken Torun da kendi hesabını kilitledi.
https://tr.sputniknews.com/20211003/chpli-torun-yanlis-anlasilmadan-dolayi-fenerbahce-spor-kulubunden-ozur-dilerim-1049480757.html
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aykut erdoğdu, chp, tuba torun, ses kaydı

Eski eşiyle telefon konuşması kaydını doğrulayan CHP'li Erdoğdu, yeni eşi Torun'dan özür diledi

10:05 26.06.2022 (güncellendi: 10:07 26.06.2022)
© Fotoğraf : InstagramTuba Torun- Erkut Aydoğdu
Tuba Torun- Erkut Aydoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Eski eşine ait olduğu sanılan bir Twitter hesabından yeni evliliğine dair gündem yaratan sözler sarf ettiği ses kaydı paylaşılan CHP'li Erdoğdu, konuşmanın doğruluğunu kabul etti. Kendisi gibi CHP'li yeni eşi Torun'un hastaneye kaldırıldığını açıklayan Erdoğdu, "Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum… " dedi.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yaklaşık üç ay önce boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu ve yeni eşi olan CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun arasında bir ses kaydının ortaya çıkması sonrası yaşananlar gündem oldu.
Aykut Erdoğdu'nun eski eşinin, sosyal medya platformu Twitter’da 'Özge' ismiyle açtığı sanılan bir hesapta dün gece yarısına doğru bir konuşma kaydı paylaşıldı ve paylaşım metninde şu ifadeler yer aldı: “Bu kaydı 3.5 ay önce aldım. Eski eşim Aykut Erdoğdu’nun Tuba Torun la ilişkisini öğrendikten hemen sonra… Aykut Erdoğdu beni Tuba ile ilişkisi olmadığına ikna etmeye çalışırken, ‘50 kişi ile yatmış’ dedi. Daha sonra 50 kişi ile yattı dediği Tuba Torun ile evlendi!”
Aykut Erdoğdu ise bundan birkaç saat sonra kendi hesabından yaptığı paylaşımda konuşmanın doğruluğunu kabul edip yeni eşi Torun'un hastaneye kaldırıldığını açıkladı:
1- Bu akşam eski eşimle birkaç ay önce yaptığım bir telefon konuşması sosyal medyaya düştü… Bu konuşma görüntülü olarak kaydedilmiş… Şartlar ne olursa olsun eski eşim ve çocuğumun annesi hakkında kötü birşey söyleyemem…
2- Eşim Tuba şu an hastaneye kaldırıldı… Ben yanında olabilmek için Ankara’dan yola çıktım… Yaşattıklarım için kendisinden bütün kalbimle özür diliyorum…
3- Şu an tek derdim oğlumu ve eşim Tuba’yı bu yaşananların şokundan koruyabilmek…
Bu açıklamanın da ardından ses kaydının paylaşıldığı 'Özge' isimli hesap kapatılırken Torun da kendi hesabını kilitledi.
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