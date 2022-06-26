https://tr.sputniknews.com/20220626/fastan-ispanyaya-gecis-sirasinda-23-siginmaci-hayatini-kaybetti-1057946405.html
Fas'tan İspanya'ya geçiş sırasında 23 sığınmacı hayatını kaybetti
Fas'tan İspanya'ya geçiş sırasında 23 sığınmacı hayatını kaybetti
Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken yaşanan kargaşa sonucu hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 23'e yükseldi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T03:02+0300
2022-06-26T03:02+0300
2022-06-26T03:02+0300
dünya
fas
ispanya
sığınmacı
sığınmacı krizi
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Fas resmi televizyon kanalı, En-Nazur bölgesi kaynaklarından aktardığına göre, Melilla kentindeki sınır hattından İspanya'ya geçmeye çalışırken 5 sığınmacı daha hayatını kaybetti.Böylece yaşanan kargaşada ölenlerin sayısı 18'den 23'e çıkarken, onlarca sığınmacı da çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralananlar arasında Fas güvenlik güçleri mensupları da bulunuyor.Ayrıca sınır bölgesine baskın yapanların Sahra altı bölgesinden gelen Afrika kökenli kişiler olduğunu kaydeden Fas makamları, en az 130 sığınmacının Melilla'ya geçtiğini belirtti.Melilla Valiliği, cuma günü sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla sığınmacının toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurmuştu.
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fas, ispanya, sığınmacı, sığınmacı krizi
Fas'tan İspanya'ya geçiş sırasında 23 sığınmacı hayatını kaybetti
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Fas'tan Kuzey Afrika'da İspanya toprağı Melilla kentine geçmeye çalışırken yaşanan kargaşa sonucu hayatını kaybeden sığınmacı sayısı 23'e yükseldi.
Fas resmi televizyon kanalı, En-Nazur bölgesi kaynaklarından aktardığına göre, Melilla kentindeki sınır hattından İspanya'ya geçmeye çalışırken 5 sığınmacı daha hayatını kaybetti.
Böylece yaşanan kargaşada ölenlerin sayısı 18'den 23'e çıkarken, onlarca sığınmacı da çeşitli şekillerde yaralandı. Yaralananlar arasında Fas güvenlik güçleri mensupları da bulunuyor.
Ayrıca sınır bölgesine baskın yapanların Sahra altı bölgesinden gelen Afrika kökenli kişiler olduğunu kaydeden Fas makamları, en az 130 sığınmacının Melilla'ya geçtiğini belirtti.
Melilla Valiliği, cuma günü sabah saatlerinde sınırın Fas tarafında 1500'den fazla sığınmacının toplandığını ve bunlardan 500'ünün saat 08.40 sıralarında sınıra akın ederek, kontrol noktasındaki kapıyı kırdığını duyurmuştu.