Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220626/hak-isten-asgari-ucret-aciklamasi-temmuzda-enflasyonun-uzerinde-bir-artis-istiyoruz-1057963465.html
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Temmuzda enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Temmuzda enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T16:03+0300
2022-06-26T16:15+0300
hak-iş
ekonomi
asgari ücret
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057963322_0:61:1200:736_1920x0_80_0_0_d773b8fb2dd4595348d3485c18c69dab.jpg
Hak-İş'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.Kurulda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrette artışın sadece kamu çalışanları ve memur emeklileriyle sınırlı olmaması gerektiğini, bütün çalışanları kapsayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi.Çalışanların sorunlarını çözmek için önerilerini sıraladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220626/ito-baskani-avdagicten-asgari-ucret-cagrisi-artis-maliyetini-beraber-karsilayalim-1057960110.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057963322_70:0:1130:795_1920x0_80_0_0_4060da95310cca4e0677a7256e15d871.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hak-iş, asgari ücret, zam

Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Temmuzda enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz

16:03 26.06.2022 (güncellendi: 16:15 26.06.2022)
© AATüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu
Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz" dedi.
Hak-İş'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.
Kurulda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrette artışın sadece kamu çalışanları ve memur emeklileriyle sınırlı olmaması gerektiğini, bütün çalışanları kapsayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi.
Çalışanların sorunlarını çözmek için önerilerini sıraladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:
“Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz. Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor."
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
EKONOMİ
İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücret çağrısı: Artış maliyetini beraber karşılayalım
14:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала