https://tr.sputniknews.com/20220626/hak-isten-asgari-ucret-aciklamasi-temmuzda-enflasyonun-uzerinde-bir-artis-istiyoruz-1057963465.html

Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Temmuzda enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz

Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Temmuzda enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T16:03+0300

2022-06-26T16:03+0300

2022-06-26T16:15+0300

hak-iş

ekonomi

asgari ücret

zam

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Hak-İş'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.Kurulda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrette artışın sadece kamu çalışanları ve memur emeklileriyle sınırlı olmaması gerektiğini, bütün çalışanları kapsayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi.Çalışanların sorunlarını çözmek için önerilerini sıraladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

https://tr.sputniknews.com/20220626/ito-baskani-avdagicten-asgari-ucret-cagrisi-artis-maliyetini-beraber-karsilayalim-1057960110.html

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hak-iş, asgari ücret, zam