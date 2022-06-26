https://tr.sputniknews.com/20220626/hak-isten-asgari-ucret-aciklamasi-temmuzda-enflasyonun-uzerinde-bir-artis-istiyoruz-1057963465.html
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Temmuzda enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Temmuzda enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T16:03+0300
2022-06-26T16:03+0300
2022-06-26T16:15+0300
hak-iş
ekonomi
asgari ücret
zam
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Hak-İş'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.Kurulda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrette artışın sadece kamu çalışanları ve memur emeklileriyle sınırlı olmaması gerektiğini, bütün çalışanları kapsayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi.Çalışanların sorunlarını çözmek için önerilerini sıraladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220626/ito-baskani-avdagicten-asgari-ucret-cagrisi-artis-maliyetini-beraber-karsilayalim-1057960110.html
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hak-iş, asgari ücret, zam
Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Temmuzda enflasyonun üzerinde bir artış istiyoruz
16:03 26.06.2022 (güncellendi: 16:15 26.06.2022) Abone ol
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanmasını istediklerini belirterek, "Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz" dedi.
Hak-İş'e bağlı Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) İstanbul 3 No'lu İETT Şube Başkanlığı 7. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi.
Kurulda asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücrette artışın sadece kamu çalışanları ve memur emeklileriyle sınırlı olmaması gerektiğini, bütün çalışanları kapsayacak bir düzenlemeye gidilmesini istedi.
Çalışanların sorunlarını çözmek için önerilerini sıraladıklarını anlatan Arslan, şunları kaydetti:
“Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplansın istiyoruz. Yeni Asgari Ücret Tespit Komisyonu, temmuz ayında enflasyon üzerinde bir artış sağlasın istiyoruz. Toplu sözleşmelerimizde sadece kamu çalışanları değil, yerel yönetim çalışanlarını, üniversite çalışanlarını ve özel sektörde çalışan bütün emekçilerin haklarının korunması gerekiyor."