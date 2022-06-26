İçişleri Bakanı Soylu: Biz Avrupalı, Batı'lı değiliz

"Biz büyük coğrafyanın çocuklarıyız, iyilik medeniyetinin evlatlarıyız. Biz başkalarının topraklarına gözümüzü diktiğimiz için değil, tam tersi herkesin kendi coğrafyasında huzur içinde yaşamasını temin etmek için bir gayretin içerisindeyiz. Biz Avrupalı, Batı'lı değiliz, Amerika'nın ve Avrupa'nın sömürge ülkeliğini yapanlardan değiliz. Dünyanın neresinde olursa olsun ilayi kelimetullahı, hakkı, adaleti, hakkaniyeti, vicdanı, merhameti, şefkati ortaya koyan bir medeniyetin evlatlarıyız. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün dünyaya ısrarla bunu anlatmaya çalışıyor. Çünkü bu milletimizin, ecdadımızın sesidir, bu gelecek nesillerimize bıraktığımız emanettir. Etrafımızdaki coğrafyada olup biteni, dünyanın buna nasıl sessiz kaldığını, zengin ülkelerin nasıl seyrettiğini hepimiz takip ediyor ve izliyoruz. Belki dünyanın en zengin ülkesi değiliz ama son dört yıldır dünyada insani yardımlarda birinci ülkeyiz. Etrafımızdaki coğrafyada ve dünyada ne olursa olsun sessiz kalmayan, haksızlığa, zulme, kötü davranışlara sırtını dönmeyen bir ülkeyiz. Onun için Allah sizden razı olsun. Yanınızda olmak, sizin yanınızda bulunmaktan şereflenmek isterdik ama Cenabı Allah bu akşam nasip etmedi inşallah en kısa sürede birlikte olmak nasip olur."