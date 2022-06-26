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İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı
Bakan Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T11:34+0300
2022-06-26T11:34+0300
2022-06-26T11:43+0300
süleyman soylu
politika
özgür özel
manevi tazminat
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.Kızılca, Özel hakkında, 'hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun' paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220131/chpli-ozel-kilicdarogluna-hakaret-eden-cocukla-soylunun-daha-once-cekilmis-fotografi-var-1053305688.html
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süleyman soylu, özgür özel, manevi tazminat
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı
11:34 26.06.2022 (güncellendi: 11:43 26.06.2022) Abone ol
Bakan Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
Kızılca, Özel hakkında, 'hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun' paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.