https://tr.sputniknews.com/20220626/icisleri-bakani-soylu-chpli-ozgur-ozele-1-milyon-liralik-tazminat-davasi-acti-1057953503.html

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

Bakan Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T11:34+0300

2022-06-26T11:34+0300

2022-06-26T11:43+0300

süleyman soylu

politika

özgür özel

manevi tazminat

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.Kızılca, Özel hakkında, 'hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun' paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220131/chpli-ozel-kilicdarogluna-hakaret-eden-cocukla-soylunun-daha-once-cekilmis-fotografi-var-1053305688.html

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süleyman soylu, özgür özel, manevi tazminat