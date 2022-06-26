Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220626/icisleri-bakani-soylu-chpli-ozgur-ozele-1-milyon-liralik-tazminat-davasi-acti-1057953503.html
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı
Bakan Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T11:34+0300
2022-06-26T11:43+0300
süleyman soylu
politika
özgür özel
manevi tazminat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056491293_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_4570d4dbb7849ecde5854469e6b5761f.jpg
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.Kızılca, Özel hakkında, 'hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun' paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220131/chpli-ozel-kilicdarogluna-hakaret-eden-cocukla-soylunun-daha-once-cekilmis-fotografi-var-1053305688.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056491293_93:0:1200:830_1920x0_80_0_0_f27fca175855f5427d0d3226cc779c19.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
süleyman soylu, özgür özel, manevi tazminat

İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık tazminat davası açtı

11:34 26.06.2022 (güncellendi: 11:43 26.06.2022)
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Bakan Soylu, CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun avukatı Uğur Kızılca, yaptığı açıklamada, sosyal medya paylaşımıyla doğrudan müvekkilinin şahsını hedef alan asılsız isnat, iftira ve hakaretlerde bulunan, kişilik haklarını ihlal eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu belirtti.
Kızılca, Özel hakkında, 'hukuksal temelden, siyaset ahlakından ve edebinden yoksun' paylaşımı nedeniyle 1 milyon liralık manevi tazminata hükmedilmesi, kınanma ve manevi tazminat kararının en yüksek tirajlı 5 gazetede yayınlanması talebiyle manevi tazminat davası açıldığını ifade etti.
Erdoğan - çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
POLİTİKA
CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu'na hakaret ettirilen çocukla Soylu'nun daha önce çekilmiş fotoğrafı var
31 Ocak, 13:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала