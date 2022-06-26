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https://tr.sputniknews.com/20220626/ingiltere-prens-charles-eski-katar-basbakanindan-market-poseti-ve-canta-icinde-para-aldi-iddiasi-1057971122.html
'İngiltere Prensi Charles eski Katar Başbakanı'ndan market poşeti ve çanta içinde para aldı' iddiası
'İngiltere Prensi Charles eski Katar Başbakanı'ndan market poşeti ve çanta içinde para aldı' iddiası
İngiltere Prensi Charles ile eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir es Sani arasında yapılan görüşmeler için Prens Charles'a 3 milyon euro nakit... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T22:55+0300
2022-06-26T22:57+0300
dünya
ingiltere
prens charles
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İngiltere merkezli Sunday Times, Şeyh Hamad'ın Galler Prensi'ne 2011 ve 2015 arasında yapılan özel görüşmelerde toplamda 3 milyon euro nakit verdiğini öne sürdü.Independent Türkçe'nin haberine göre gazete, Şeyh Hamad'ın market torbası ve çantayla ayrı zamanlarda birer milyon euro teslim ettiğini yazdı.Eski Katar başbakanının, Prens Charles'ın konutu Clarence House'ta 2015'te 1 milyon euro verdiği de öne sürüldü. Konuttaki iki danışmanın, 500 euroluk banknotları elle saydığı yazıldı.3 milyon euronun, Prens Charles'ın 1979'da kurduğu Galler Prensi Yardım Fonu'nun (The Prince of Wales's Charitable Fund) hesabına yatırıldığı ifade edildi.Prens'in adı açıklanmayan eski bir danışmanı, "Herkes bu durumdan çok rahatsızdı" dedi ve yapabilecekleri tek şeyin parayı sayıp bankayı aramak olduğunu aktardı.Habere göre ödemelerin yasadışı olduğuna dair bir bilgi yok.Galler Prensi Yardım Fonu'nun mütevelli heyeti başkanı Ian Cheshire, 2015'teki bağışı doğruladı. Bağışçıyla ilişkinin incelendiğini ve daha sonra onay verdiklerini söyleyen Cheshire, söz konusu kişinin isteği üzerine paranın nakit olarak verildiğini söyledi.Clarence House sözcüsü sürecin uygun şekilde ilerlediğinden emin olduklarını savundu.'Londra'yı satın alan kişi' diye biliniyor"Londra'yı satın alan kişi" lakabıyla bilinen Şeyh Hamad, BK'nin başkentinde büyük yatırımlar yapmasıyla ünlü.Guardian, Prens Charles ve Şeyh Hamad'ın ilişkisinin yıllar öncesine dayandığının öne sürüldüğünü yazdı. İkili hakkındaki iddialardan biri, Londra'daki Chelsea Kışlası'nın 3 milyar sterlin karşılığında Katar devleti destekli Qatari Diar tarafından düzenlenmesi planına Prens Charles'ın karışmasıyla ilgili.Buna göre Galler Prensi, planın rafa kaldırılması için 2010'da Şeyh Hamad'la görüşmüştü. Kışlayla ilgili düzenleme daha sonra iptal edilmişti.
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'İngiltere Prensi Charles eski Katar Başbakanı'ndan market poşeti ve çanta içinde para aldı' iddiası

22:55 26.06.2022 (güncellendi: 22:57 26.06.2022)
© EPA / Brian Lawless / POOLPrens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor
Prens Charles, pandemiden bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Ürdün ve Mısır'a yapıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© EPA / Brian Lawless / POOL
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İngiltere Prensi Charles ile eski Katar Başbakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir es Sani arasında yapılan görüşmeler için Prens Charles'a 3 milyon euro nakit para verildiği iddia edildi.
İngiltere merkezli Sunday Times, Şeyh Hamad'ın Galler Prensi'ne 2011 ve 2015 arasında yapılan özel görüşmelerde toplamda 3 milyon euro nakit verdiğini öne sürdü.
Independent Türkçe'nin haberine göre gazete, Şeyh Hamad'ın market torbası ve çantayla ayrı zamanlarda birer milyon euro teslim ettiğini yazdı.
Eski Katar başbakanının, Prens Charles'ın konutu Clarence House'ta 2015'te 1 milyon euro verdiği de öne sürüldü. Konuttaki iki danışmanın, 500 euroluk banknotları elle saydığı yazıldı.
3 milyon euronun, Prens Charles'ın 1979'da kurduğu Galler Prensi Yardım Fonu'nun (The Prince of Wales's Charitable Fund) hesabına yatırıldığı ifade edildi.
Prens'in adı açıklanmayan eski bir danışmanı, "Herkes bu durumdan çok rahatsızdı" dedi ve yapabilecekleri tek şeyin parayı sayıp bankayı aramak olduğunu aktardı.
Habere göre ödemelerin yasadışı olduğuna dair bir bilgi yok.
Galler Prensi Yardım Fonu'nun mütevelli heyeti başkanı Ian Cheshire, 2015'teki bağışı doğruladı. Bağışçıyla ilişkinin incelendiğini ve daha sonra onay verdiklerini söyleyen Cheshire, söz konusu kişinin isteği üzerine paranın nakit olarak verildiğini söyledi.
Clarence House sözcüsü sürecin uygun şekilde ilerlediğinden emin olduklarını savundu.

'Londra'yı satın alan kişi' diye biliniyor

"Londra'yı satın alan kişi" lakabıyla bilinen Şeyh Hamad, BK'nin başkentinde büyük yatırımlar yapmasıyla ünlü.
Guardian, Prens Charles ve Şeyh Hamad'ın ilişkisinin yıllar öncesine dayandığının öne sürüldüğünü yazdı. İkili hakkındaki iddialardan biri, Londra'daki Chelsea Kışlası'nın 3 milyar sterlin karşılığında Katar devleti destekli Qatari Diar tarafından düzenlenmesi planına Prens Charles'ın karışmasıyla ilgili.
Buna göre Galler Prensi, planın rafa kaldırılması için 2010'da Şeyh Hamad'la görüşmüştü. Kışlayla ilgili düzenleme daha sonra iptal edilmişti.
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