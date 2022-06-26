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İnternette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
İnternette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Hatay'da bir kişi internette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T20:18+0300
2022-06-26T20:18+0300
türkiye
hatay
dolandırıcılık
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İddiaya göre, Antakya ilçesinde yaşayan İ.M, Almanya'da yaşayan ve isminin A.Z. olduğunu bildiği kadınla internette tanıştı.A.Z. yakınları tarafından şiddet gördüğünü, Türkiye'ye gelmek istediğini ve kendisine ait 250 bin euroyu İ.M'nin banka hesabına göndermek istediğini iletti.Bir süre sonra İ.M'yi bankadan aradığını belirten bir kişi, hesabına yurt dışından para aktarıldığını ancak hesabında bloke olduğundan vereceği hesap numarasına para yatırması gerektiğini kaydetti.Bunun üzerine İ.M. verilen hesap numarasına farklı zamanlarda 177 bin lira yatırdı.Parayı söylenen hesaba aktarmasının ardından A.Z. ile bağlantısı kesilen İ.M. dolandırıldığını iddia ederek, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.İ.M'nin avukatı İlhan Karaköse, AA muhabirine, müvekkilinin internetten tanıştığı A.Z. tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sunduklarını söyledi.Müvekkilinin elinde farklı zamanla bir hesaba para aktarıldığına dair dekontlarının bulunduğunu ifade eden Karaköse, "Müvekkilimin anlattıkları ve elindeki dekontlara baktığımızda dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduğunu anladık. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma aşamasında dolandırıcıların yakalanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.
türkiye
hatay
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hatay, dolandırıcılık

İnternette tanıştığı kadın tarafından 177 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu

20:18 26.06.2022
© AAMahkeme, yargı , dava
Mahkeme, yargı , dava - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© AA
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Hatay'da bir kişi internette tanıştığı kadın tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
İddiaya göre, Antakya ilçesinde yaşayan İ.M, Almanya'da yaşayan ve isminin A.Z. olduğunu bildiği kadınla internette tanıştı.
A.Z. yakınları tarafından şiddet gördüğünü, Türkiye'ye gelmek istediğini ve kendisine ait 250 bin euroyu İ.M'nin banka hesabına göndermek istediğini iletti.
Bir süre sonra İ.M'yi bankadan aradığını belirten bir kişi, hesabına yurt dışından para aktarıldığını ancak hesabında bloke olduğundan vereceği hesap numarasına para yatırması gerektiğini kaydetti.
Bunun üzerine İ.M. verilen hesap numarasına farklı zamanlarda 177 bin lira yatırdı.
Parayı söylenen hesaba aktarmasının ardından A.Z. ile bağlantısı kesilen İ.M. dolandırıldığını iddia ederek, avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.
İ.M'nin avukatı İlhan Karaköse, AA muhabirine, müvekkilinin internetten tanıştığı A.Z. tarafından dolandırıldığı gerekçesiyle Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi sunduklarını söyledi.
Müvekkilinin elinde farklı zamanla bir hesaba para aktarıldığına dair dekontlarının bulunduğunu ifade eden Karaköse, "Müvekkilimin anlattıkları ve elindeki dekontlara baktığımızda dolandırıcılık olayı ile karşı karşıya olduğunu anladık. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Soruşturma aşamasında dolandırıcıların yakalanmalarını bekliyoruz." diye konuştu.
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