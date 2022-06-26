https://tr.sputniknews.com/20220626/ismail-demir-stm500-denizaltisinin-uretim-faaliyetine-basliyoruz-1057956294.html
İsmail Demir: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz
İsmail Demir: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz
Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T12:27+0300
2022-06-26T12:27+0300
2022-06-26T12:31+0300
ismail demir
savunma
denizaltı
üretim
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım' mesajıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.Demir, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220625/tcg-anadoluda-deniz-kabul-testlerine-baslandi-1057929165.html
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ismail demir, denizaltı, üretim
İsmail Demir: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz
12:27 26.06.2022 (güncellendi: 12:31 26.06.2022) Abone ol
Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz" dedi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım' mesajıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.
Demir, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak" dedi.