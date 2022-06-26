https://tr.sputniknews.com/20220626/ismail-demir-stm500-denizaltisinin-uretim-faaliyetine-basliyoruz-1057956294.html

İsmail Demir: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz

İsmail Demir: STM500 denizaltısının üretim faaliyetine başlıyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T12:27+0300

2022-06-26T12:27+0300

2022-06-26T12:31+0300

ismail demir

savunma

denizaltı

üretim

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Milli denizaltı serüvenimizde tarihi adım' mesajıyla Twitter'daki hesabından paylaşımda bulundu.Demir, "Türk mühendisleri tarafından tamamen milli imkanlarla tasarlanan STM500 denizaltısının üretim faaliyetine mukavim tekne test üretimi ile başlıyoruz. STM500 hem açık deniz hem de sığ sularda görev yapabilecek şekilde tasarlandı. Keşif gözetleme, özel kuvvetler harekatı, denizaltı harbi gibi taktik ihtiyaçlara cevap verecek donanımları bünyesinde barındıracak STM500, ileri ve modern savaş sistemleri ile donatılacak" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220625/tcg-anadoluda-deniz-kabul-testlerine-baslandi-1057929165.html

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ismail demir, denizaltı, üretim