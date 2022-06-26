https://tr.sputniknews.com/20220626/karamanda-cikarilan-traverten-78-ulkeye-ihrac-ediliyor-1057951723.html

Karaman'da çıkarılan traverten 78 ülkeye ihraç ediliyor

Karaman'da çıkarılan traverten 78 ülkeye ihraç ediliyor

Karaman’dan çıkarılan travertenler Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 78 ülkeye ihraç ediliyor. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T10:23+0300

2022-06-26T10:23+0300

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karaman

yaşam

ihraç

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Karaman’daki 175 mermer ocağından çıkan travertenler doğrudan 35 ülkeye, işlendikten sonra da 78 ülkeye gönderiliyor.Taşkale köyü sınırları içerisinde traverten ocağı çalıştıran Ulvi Yaman, Karaman’ın dünyanın en güzel ve kıymetli travertenlerine sahip olduğunu söyledi:‘Karaman’ın Mermer Organize Sanayi’ye ihtiyacı var’Karaman’da en büyük sıkıntının bir mermer organize sanayisinin olmaması olduğunu ifade eden Yaman, “Bu topraklardan çıkan doğal taşlar işlenmesi için Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Denizli’ye götürülüyor. Türkiye’de traverten denilince akla ilk Denizli gelmekteydi ama biz bu ezberi bozduk. Şuanda Karaman’dan Denizli’ye hammadde gönderiyoruz. Karaman traverteni dünyada bir marka haline geldi. Burada mermer organize sanayisinin bulunmamasının yanında bir de lojistik sıkıntısı var. Bu hammadde yüzlerce kilometre uzağa götürülerek işletiliyor. Bu önemli sorunun giderilmesi için yetkililerimiz çalışma yürütüyor. Umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Bizler de bu güzel bozkırın doğal taşlarını burada işleyerek dünyaya daha çok satarız" diye konuştu.Ulvi Yaman, İzmir’de düzenlenen doğal taş mermer fuarında Karaman’ın taşının ciddi anlamda rağbet gördüğünü anlattı:‘Ülkemizde işsizlik diye bir şey yok’Yaman, şu anda şirket olarak mermer ocaklarında 80 kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek, “Bundan önceki yılarda bu sayı 250’yi kadar çıkıyordu. Ülkemizde işsizlik diye bir şey yok, sadece iş beğenmeme var. Maalesef insanlar çalışmayı sevmiyor" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210215/denizlide-yer-altinda-pamukkale-bulundu-1043813519.html

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karaman, ihraç