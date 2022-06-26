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https://tr.sputniknews.com/20220626/karamanda-cikarilan-traverten-78-ulkeye-ihrac-ediliyor-1057951723.html
Karaman'da çıkarılan traverten 78 ülkeye ihraç ediliyor
Karaman'da çıkarılan traverten 78 ülkeye ihraç ediliyor
Karaman’dan çıkarılan travertenler Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 78 ülkeye ihraç ediliyor. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
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karaman
yaşam
ihraç
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Karaman’daki 175 mermer ocağından çıkan travertenler doğrudan 35 ülkeye, işlendikten sonra da 78 ülkeye gönderiliyor.Taşkale köyü sınırları içerisinde traverten ocağı çalıştıran Ulvi Yaman, Karaman’ın dünyanın en güzel ve kıymetli travertenlerine sahip olduğunu söyledi:‘Karaman’ın Mermer Organize Sanayi’ye ihtiyacı var’Karaman’da en büyük sıkıntının bir mermer organize sanayisinin olmaması olduğunu ifade eden Yaman, “Bu topraklardan çıkan doğal taşlar işlenmesi için Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Denizli’ye götürülüyor. Türkiye’de traverten denilince akla ilk Denizli gelmekteydi ama biz bu ezberi bozduk. Şuanda Karaman’dan Denizli’ye hammadde gönderiyoruz. Karaman traverteni dünyada bir marka haline geldi. Burada mermer organize sanayisinin bulunmamasının yanında bir de lojistik sıkıntısı var. Bu hammadde yüzlerce kilometre uzağa götürülerek işletiliyor. Bu önemli sorunun giderilmesi için yetkililerimiz çalışma yürütüyor. Umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Bizler de bu güzel bozkırın doğal taşlarını burada işleyerek dünyaya daha çok satarız" diye konuştu.Ulvi Yaman, İzmir’de düzenlenen doğal taş mermer fuarında Karaman’ın taşının ciddi anlamda rağbet gördüğünü anlattı:‘Ülkemizde işsizlik diye bir şey yok’Yaman, şu anda şirket olarak mermer ocaklarında 80 kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek, “Bundan önceki yılarda bu sayı 250’yi kadar çıkıyordu. Ülkemizde işsizlik diye bir şey yok, sadece iş beğenmeme var. Maalesef insanlar çalışmayı sevmiyor" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210215/denizlide-yer-altinda-pamukkale-bulundu-1043813519.html
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karaman, ihraç

Karaman'da çıkarılan traverten 78 ülkeye ihraç ediliyor

10:23 26.06.2022 (güncellendi: 10:26 26.06.2022)
© İHAKaraman'dan çıkarılan traverten
Karaman'dan çıkarılan traverten - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© İHA
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Karaman’dan çıkarılan travertenler Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere 78 ülkeye ihraç ediliyor.
Karaman’daki 175 mermer ocağından çıkan travertenler doğrudan 35 ülkeye, işlendikten sonra da 78 ülkeye gönderiliyor.
Taşkale köyü sınırları içerisinde traverten ocağı çalıştıran Ulvi Yaman, Karaman’ın dünyanın en güzel ve kıymetli travertenlerine sahip olduğunu söyledi:
“Karaman dünyanın en güzel ve kıymetli travertenine sahiptir. Bu topraklardan çıkan travertenler ABD başta olmak üzere doğrudan 35 ülkeye, işlenmiş olarak 78 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın en prestijli eserlerinde buradan çıkan taşlar kullanılıyor. Karaman doğal taş sektöründe artık bir markadır. Karaman’da şuan bizimle birlikte il genelinde mermercilik faaliyetinde bulunan 105 firma var. Bunların tamamı faaliyetlerini sürdürüyor. Karaman’da şuan 48 ayrı renk ve desende mermer var. Karaman’ın her tarafı doğal taştır. Özellikle Karaman’ın dağları çok verimli ve zengindir.”

‘Karaman’ın Mermer Organize Sanayi’ye ihtiyacı var’

Karaman’da en büyük sıkıntının bir mermer organize sanayisinin olmaması olduğunu ifade eden Yaman, “Bu topraklardan çıkan doğal taşlar işlenmesi için Afyonkarahisar, Kayseri, Niğde, Mersin, Adana, Konya ve Denizli’ye götürülüyor. Türkiye’de traverten denilince akla ilk Denizli gelmekteydi ama biz bu ezberi bozduk. Şuanda Karaman’dan Denizli’ye hammadde gönderiyoruz. Karaman traverteni dünyada bir marka haline geldi. Burada mermer organize sanayisinin bulunmamasının yanında bir de lojistik sıkıntısı var. Bu hammadde yüzlerce kilometre uzağa götürülerek işletiliyor. Bu önemli sorunun giderilmesi için yetkililerimiz çalışma yürütüyor. Umarım en kısa zamanda sonuçlanır. Bizler de bu güzel bozkırın doğal taşlarını burada işleyerek dünyaya daha çok satarız" diye konuştu.
Ulvi Yaman, İzmir’de düzenlenen doğal taş mermer fuarında Karaman’ın taşının ciddi anlamda rağbet gördüğünü anlattı:
“Katıldığımız son fuarda 78 ülkeden alıcı geldi. Bunların hepsinin de geri dönüşü oldu. Karaman denilince akla ilk tarım geliyordu ama şimdiden sonra Karaman artık kaliteli traverteniyle meşhur. Karaman’ın mermercilik tarihi çok eskiye dayanmakta. 1071’den önce Anadolu’ya Türklerin ayak basmasından önce Karaman doğal taşta bir markaymış. Bölgedeki Manazan Mağaraları ve takıl ambarları başta olmak üzere birçok kaya yerleşkesi bunun bir göstergesidir. Biz de bu mesleğin tıpkı Anadolu ve Karaman gibi ne kadar kadim olduğunu göstermek, aynı zamanda kültürümüze sahip çıkmak adına işletmemizi keçi kılı otağdan yönetiyoruz. Şehrimizin tarihteki ismi ‘Larende’ olduğundan çıkarttığımız travertene de bu ismi koymuştuk. Dolayısıyla hem ihraç ettiğimiz ürünle hem de yurt dışından gelen misafirlerimizle iş görüşmelerini bu otağda yapmamız münasebetiyle yörenin kültürel tanıtımına da katkı sağlamaya çalışıyoruz."

‘Ülkemizde işsizlik diye bir şey yok’

Yaman, şu anda şirket olarak mermer ocaklarında 80 kişiye istihdam sağladıklarını ifade ederek, “Bundan önceki yılarda bu sayı 250’yi kadar çıkıyordu. Ülkemizde işsizlik diye bir şey yok, sadece iş beğenmeme var. Maalesef insanlar çalışmayı sevmiyor" dedi.
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