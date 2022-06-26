Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220626/karamollaoglu-cumhurbaskaninin-zorlamasiyla-aday-belirleme-mecburiyetinde-degiliz-1057948601.html
Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın zorlamasıyla aday belirleme mecburiyetinde değiliz
Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın zorlamasıyla aday belirleme mecburiyetinde değiliz
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu alenen 'Ben aday olmak istiyorum' demedi ama kendi partisinin içinden bazıları 'Bizim adayımız odur'... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T07:42+0300
2022-06-26T07:42+0300
politika
saadet partisi
temel karamollaoğlu
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057948697_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f5a16a3d2b5976619de023c51826bdf3.jpg
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye verdiği röportajın bir bölümü şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1a/1057948697_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_177cc2f919abbbc468f55e2dd2e6643a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
saadet partisi, temel karamollaoğlu, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın zorlamasıyla aday belirleme mecburiyetinde değiliz

07:42 26.06.2022
© AAKemal Kılıçdaroğlu - Temel Karamollaoğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Temel Karamollaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© AA
Abone olTelegram
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Kılıçdaroğlu alenen 'Ben aday olmak istiyorum' demedi ama kendi partisinin içinden bazıları 'Bizim adayımız odur' dediler. Bu kendisinin de isteyip istemediğini göstermez ama biz tekraren diyoruz ki biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın zorlamasıyla bugün bir aday belirleme mecburiyetinde değiliz" ifadelerini kullandı.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun, Sözcü gazetesinden Ruhat Mengi'ye verdiği röportajın bir bölümü şöyle:
Baskın seçim ihtimal dâhilinde, değil diyemeyiz. Belirtiler hızlanırsa çalışmalarımız da elbette hızlanacaktır. Seçime hazırlık dediğimizde zaten biz bir numaralı mesele olarak “seçim güvenliğini” görüyoruz. Burada güçlük çekilen bir husus var. Maalesef iktidar bazen aşiretlere vesaireye Güneydoğu'da resmi devlet yetkilileri vasıtasıyla etki etmeye çalışıyor, muhalefetten aday olanı caydırmaya çalışıyor. Biz isim isim kimlere nasıl baskı yapıldığını biliyoruz. Bir numaralı meselemiz sandıklara hâkim olmak, hileyi önlemek, böylece Meclis'te halkın iradesinin yansımasını teminat altına almak. Tabii biz kaybedebiliriz de, yüzde yüz kazanırız diyemeyiz ama yüzde 99.99 kazanırız diyorlar.
Mesele Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olarak görülüp görülmemesi değil, biz bu konuyu 6'lı masada henüz hiç görüşmedik ve bu konunun şu anda gündeme getirilmesinin bir fayda sağlamayacağı kanaatindeyiz. Şu anda bu konunun konuşulmasını biz doğru bulmuyoruz, seçim kararı alınır, bir araya geliriz kararı da veririz.
Sayın Kılıçdaroğlu alenen “Ben istiyorum” demedi ama kendi partisinin içinden bazıları “Bizim adayımız odur” dediler. Bu kendisinin de isteyip istemediğini göstermez ama biz tekraren diyoruz ki biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın zorlamasıyla bugün bir aday belirleme mecburiyetinde değiliz. Bu doğrudan doğruya Kılıçdaroğlu'yla alakalı bir konu değil, prensip olarak kararımız böyle.
Aday belli değil, seçim tarihi açıklandığı zaman hemen yetkililer bir araya gelir, bu açıklamayı yaparız ama seçim tarihi açıklandıktan sonra. Ve elbette her parti bu konuyu kendi yetkili organlarında görüştükten sonra kanaatlerini belirleyecektir ama prensip olarak biz cumhurbaşkanı adayının tek aday olmasının doğru olacağı kanaatimizi ifade etmiştik, o kadar.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала