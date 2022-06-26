Konya'da ormanlık alanlara giriş çıkışlar yasaklandı

"İlçemiz genelinde tüm ormanlık alanlarda piknik ateşi, mangal, semaver ve benzeri şeylerin yakılmasının yasaklanmasına, sadece Kuğulu Park mesire alanında mangal, semaver yakılmasına izin verilmesine, ormanlık alanlara gezi, piknik ve benzeri amaçlarla giriş çıkışların yasaklanmasına, tüm ilçemizde kontrollü veya kontrolsüz anız yakılmasının yasaklanmasına, tüm ilçemiz genelinde havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddelerin kullanılmasının yasaklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Vatandaşlarımızın her konuda olduğu gibi bu konuda da hassasiyetle davranmalarını ve kurallara uymalarını önemle rica ediyorum."