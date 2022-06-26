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Mahsun Kırmızıgül konserine engel: 'Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar'
Mahsun Kırmızıgül konserine engel: 'Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar'
16 yıl sonra dün akşam Bodrum Yalıkavak'ta ilk kez sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül'ün canlı müzik yapması engellendi. Şarkılarını mikrofonsuz söyleyen ünlü... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T12:36+0300
2022-06-26T12:38+0300
yaşam
mahsun kırmızgül
konser
polis
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre sanatçı Mahsun Kırmızıgül geçen akşam Bodrum Yalıkavak'ta dinleyicileriyle buluştu. Ancak polis, Kırmızıgül'ün canlı müzik yapmasını engelledi ve müziği kapattı. Daha sonra şarkılarını mikrofonsuz okuyarak programına devam eden Kırmızıgül, sevenlerine "Bu akşam hiçbirinizden ücret alınmayacak, hepiniz bizim misafirimizsiniz." dedi.16 yıl sonra Bodrum'da ilk kez sahne aldığını söyleyen Kırmızıgül şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam buraya ben size olan saygımdan dolayı çıkıyorum. Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki en kısa zamanda bu durum çözülür."Mekanın işletmecisi Şefik Öztek ise o anları, sosyal medya hesabından "Bürokratik engeller çıksa da karşımıza, yıkılmadık ayaktayız" notuyla yayınladı.
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mahsun kırmızgül, konser, polis

Mahsun Kırmızıgül konserine engel: 'Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar'

12:36 26.06.2022 (güncellendi: 12:38 26.06.2022)
© Fotoğraf : TwitterMahsun Kırmızıgül
Mahsun Kırmızıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© Fotoğraf : Twitter
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16 yıl sonra dün akşam Bodrum Yalıkavak'ta ilk kez sahneye çıkan Mahsun Kırmızıgül'ün canlı müzik yapması engellendi. Şarkılarını mikrofonsuz söyleyen ünlü şarkıcı, "Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki yakın zamanda çözülür" ifadelerini kullandı.
Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre sanatçı Mahsun Kırmızıgül geçen akşam Bodrum Yalıkavak'ta dinleyicileriyle buluştu. Ancak polis, Kırmızıgül'ün canlı müzik yapmasını engelledi ve müziği kapattı.
Daha sonra şarkılarını mikrofonsuz okuyarak programına devam eden Kırmızıgül, sevenlerine "Bu akşam hiçbirinizden ücret alınmayacak, hepiniz bizim misafirimizsiniz." dedi.
16 yıl sonra Bodrum'da ilk kez sahne aldığını söyleyen Kırmızıgül şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam buraya ben size olan saygımdan dolayı çıkıyorum. Sanata ve sanatçıya yazık ediyorlar. Dilerim ki en kısa zamanda bu durum çözülür."
Mekanın işletmecisi Şefik Öztek ise o anları, sosyal medya hesabından "Bürokratik engeller çıksa da karşımıza, yıkılmadık ayaktayız" notuyla yayınladı.
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