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Marmaris’te ormanı yakan şüphelinin babası Türkiye'den özür diledi
Marmaris’te ormanı yakan şüphelinin babası Türkiye'den özür diledi
Marmaris’te 3 gün süren orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan açıklama yaptı. Ayhan, "Kendini de yaktı beni de yaktı... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T02:45+0300
2022-06-26T02:49+0300
türkiye
marmaris
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Marmaris'te ormanı yakan ve kurulan özel ekip sonrası yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan Türkiye'den özür diledi.Kadir Ayhan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220625/marmariste-yanginin-ardindan-geriye-kalanlar-goruntulendi-1057926725.html
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marmaris, orman yangını

Marmaris’te ormanı yakan şüphelinin babası Türkiye'den özür diledi

02:45 26.06.2022 (güncellendi: 02:49 26.06.2022)
© İHAMuğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, "Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı" dedi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan, Keşke ölseydi de ormanları yakmasaydı dedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© İHA
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Marmaris’te 3 gün süren orman yangınının şüphelisi olarak tutuklanan Sacit Ayhan’ın babası Kadir Ayhan açıklama yaptı. Ayhan, "Kendini de yaktı beni de yaktı. Türkiye'deki tüm insanlardan, devlet büyüklerinden, köylülerimden çok özür dilerim" dedi.
Marmaris'te ormanı yakan ve kurulan özel ekip sonrası yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Sacit Ayhan'ın babası Kadir Ayhan Türkiye'den özür diledi.

Kadir Ayhan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Oğlum sürekli yanımda kalır, biz denizden ekmek yiyoruz. O gün çok dalga, fırtına vardı, açılamadık. 08.30'a kadar bekledik daha sonra Değirmenyanı'nda patoz işi olduğunu söyleyerek yanımdan ayrıldı. Günü birlik gider gelirdi, balık satardı. Aramızda tartışma çıkmadı, arazi mevzusu da yok. Neden böyle bir şey söyledi bilmiyorum. Denizi çok sever, dalış yapardı hep. Ben ilk duyduğumda şoka girdim, hala inanamıyorum. Böyle bir şeyi yapacak insan değil. Keşke kendini öldürseydi bu dağları yakmasaydı. Bu canlıların suçu günahı yok. Kendini öldür, hiç olmazsa insanları öldürme, herkesi öldürdü.

Bir baba olarak evlada mı üzüleyim, ciğerimiz yandığı için ormanlara mı üzüleyim, perişanım. Onun da benim de kimsem yok, ikimiz de ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Ben de eşimden ayrıldım o da ayrıldı ve 3 çocuğu var. Çok söyledim, oğlum bırak bu içkiyi dedim. Kendini de yaktı beni de yaktı. Torunum aradı, inanamıyorum dede babamın böyle bir şey yaptığına dedi. Türkiye'deki tüm insanlardan, devlet büyüklerinden, köylülerimden çok özür dilerim."

Marmaris - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2022
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