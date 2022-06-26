Marmaris’te ormanı yakan şüphelinin babası Türkiye'den özür diledi

Bir baba olarak evlada mı üzüleyim, ciğerimiz yandığı için ormanlara mı üzüleyim, perişanım. Onun da benim de kimsem yok, ikimiz de ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Ben de eşimden ayrıldım o da ayrıldı ve 3 çocuğu var. Çok söyledim, oğlum bırak bu içkiyi dedim. Kendini de yaktı beni de yaktı. Torunum aradı, inanamıyorum dede babamın böyle bir şey yaptığına dedi. Türkiye'deki tüm insanlardan, devlet büyüklerinden, köylülerimden çok özür dilerim."