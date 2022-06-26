https://tr.sputniknews.com/20220626/muglada-kamyon-kasasinda-8-bin-sise-kacak-alkol-ele-gecirildi-1057943858.html
Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi
Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T00:16+0300
2022-06-26T00:16+0300
2022-06-26T00:16+0300
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.Çalışma sonucunda Ölüdeniz Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, kamyon kasasındaki farklı markalarda 8 bin şişe kaçak alkolü ele geçirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220625/bakan-soylu-antalyada-kacak-ickiye-buyuk-darbe-1057932046.html
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fethiye, muğla, içki
Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.
Çalışma sonucunda Ölüdeniz Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, kamyon kasasındaki farklı markalarda 8 bin şişe kaçak alkolü ele geçirdi.