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Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi
Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.Çalışma sonucunda Ölüdeniz Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, kamyon kasasındaki farklı markalarda 8 bin şişe kaçak alkolü ele geçirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220625/bakan-soylu-antalyada-kacak-ickiye-buyuk-darbe-1057932046.html
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fethiye, muğla, içki

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

00:16 26.06.2022
© AAMuğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© AA
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.
Çalışma sonucunda Ölüdeniz Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, kamyon kasasındaki farklı markalarda 8 bin şişe kaçak alkolü ele geçirdi.
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