https://tr.sputniknews.com/20220626/muglada-kamyon-kasasinda-8-bin-sise-kacak-alkol-ele-gecirildi-1057943858.html

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'da kamyon kasasında 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 8 bin şişe kaçak alkol ele geçirildi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T00:16+0300

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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince çalışma yürütüldü.Çalışma sonucunda Ölüdeniz Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, kamyon kasasındaki farklı markalarda 8 bin şişe kaçak alkolü ele geçirdi.

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