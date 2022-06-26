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https://tr.sputniknews.com/20220626/ogluna-sut-alip-donerken-kazada-oldu-esinin-telefon-cagrisini-kimse-acamadi-1057946846.html
Oğluna süt alıp dönerken kazada öldü: Eşinin telefon çağrısını kimse açamadı
Oğluna süt alıp dönerken kazada öldü: Eşinin telefon çağrısını kimse açamadı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Şakir Biçer, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Biçer'in 4 yaşındaki oğluna süt... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T03:52+0300
2022-06-26T03:55+0300
türkiye
trafik kazası
baba
çocuk
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Antalya'da oğluna süt almaya gittiği marketten dönerken otomobilin çarptığı 51 yaşındaki Şakir Biçer, hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hurdacılık yapan Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi.Biçer, otobüs beklenirken, 4 yaşındaki oğluna süt almak için yolun diğer tarafında bulunan markete gitti. Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı.Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Biçer, kaza yerinde yaşamını yitirdi.Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı, ulaşamayınca da kocasını tanıyanları arayarak durumu bildirdi.Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı. Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Şakir Biçer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.
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trafik kazası, baba, çocuk, eş

Oğluna süt alıp dönerken kazada öldü: Eşinin telefon çağrısını kimse açamadı

03:52 26.06.2022 (güncellendi: 03:55 26.06.2022)
© İHAAntalya'nın Döşemealtı ilçesinde Şakir Biçer, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Biçer'in 4 yaşındaki oğluna süt alıp döndüğü öğrenilirken, kaza yerinde eşinin aradığı telefonunu kimse açamadı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Şakir Biçer, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Biçer'in 4 yaşındaki oğluna süt alıp döndüğü öğrenilirken, kaza yerinde eşinin aradığı telefonunu kimse açamadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© İHA
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Şakir Biçer, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Biçer'in 4 yaşındaki oğluna süt alıp döndüğü öğrenilirken, kaza yerinde eşinin aradığı telefonunu kimse açamadı.
Antalya'da oğluna süt almaya gittiği marketten dönerken otomobilin çarptığı 51 yaşındaki Şakir Biçer, hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede hurdacılık yapan Şakir Biçer, Ankara'daki yeğeninin düğününe katılmak için eşi ve oğluyla otobüse binmek üzere durağa geldi.

Biçer, otobüs beklenirken, 4 yaşındaki oğluna süt almak için yolun diğer tarafında bulunan markete gitti. Dönüşte Akdeniz Bulvarı'ndan karşıya geçmeye çalışan Biçer'e, C.S.'nin (47) kullandığı 16 ALC 019 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Biçer, şarampole savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye rağmen Biçer, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Bu sırada kazadan habersiz durakta bekleyen eşi, uzun süre dönmeyen Şakir Biçer'i telefonla aradı, ulaşamayınca da kocasını tanıyanları arayarak durumu bildirdi.

Kaza yerinde çalan telefonu ise kimse açamadı. Bu sırada bölgeye gelen Biçer'in yakınları, acı haberi alınca eşine de söyledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından Şakir Biçer'in cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.S. ise gözaltına alındı.
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