https://tr.sputniknews.com/20220626/sabah-yazari-gungor-reeskonta-ayar-gelebilir-1057950725.html
Sabah yazarı Güngör: Reeskonta ayar gelebilir
Sabah yazarı Güngör: Reeskonta ayar gelebilir
Sabah gazetesi yazarı Güngör'Ün bugünkü yazısına göre ihracatçıların TL reeskont kredisi kullanımında Merkez Bankası'na yüzde 30 döviz satma zorunluluğu... 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T09:34+0300
2022-06-26T09:34+0300
2022-06-26T09:34+0300
ekonomi
kredi
döviz
tl
merkez bankası
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Merkez Bankası'nın piyasada hem kur istikrarını gözetmek hem de rezervleri güçlendirmek için TL reeskont kredisi kullanmak isteyen ihracatçılara getirdiği döviz gelirlerini bozdurma uygulamasında şartlar ağırlaşınca tepkiler arttı. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü yazısına göre önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM üyeleriyle bir araya gelerek yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Toplantıda, ihracatçılar uygulamadan ithal hammaddeye odaklı sektörlerin olumsuz etkilendiği mesajını verdi. Edinilen bilgilere göre, Merkez Bankası ithal girdisi ağırlıklı olan sektörlere bakacak. Gerekirse bu konuda esneklik getirilebileceği belirtiliyor.IMF'nin raporuna göre, 90 ülkede ihracat bedelinin belirli sürede ülkeye getirilmesi uygulaması var. Bu ülkelerin 55'inde bu bedeller yerel para birimine çevriliyor.Reeskont kredisi nedir?Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Merkez Bankası kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemleridir. Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için, Merkez Bankası'nın rezervlerine katkı sağlanıyor.
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kredi, döviz, tl, merkez bankası
Sabah yazarı Güngör: Reeskonta ayar gelebilir
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Sabah gazetesi yazarı Güngör'Ün bugünkü yazısına göre ihracatçıların TL reeskont kredisi kullanımında Merkez Bankası'na yüzde 30 döviz satma zorunluluğu konusunda yeniden bir düzenlemeye gidilebilir.
Merkez Bankası'nın piyasada hem kur istikrarını gözetmek hem de rezervleri güçlendirmek için TL reeskont kredisi kullanmak isteyen ihracatçılara getirdiği döviz gelirlerini bozdurma uygulamasında şartlar ağırlaşınca tepkiler arttı. Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün bugünkü yazısına göre
önceki gün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM üyeleriyle bir araya gelerek yeni düzenlemenin ayrıntılarını anlattı. Toplantıda, ihracatçılar uygulamadan ithal hammaddeye odaklı sektörlerin olumsuz etkilendiği mesajını verdi.
Edinilen bilgilere göre, Merkez Bankası ithal girdisi ağırlıklı olan sektörlere bakacak. Gerekirse bu konuda esneklik getirilebileceği belirtiliyor.
IMF'nin raporuna göre, 90 ülkede ihracat bedelinin belirli sürede ülkeye getirilmesi uygulaması var. Bu ülkelerin 55'inde bu bedeller yerel para birimine çevriliyor.
Reeskont kredisi nedir?
Reeskont kredisi, ihracatçılara ve döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara Merkez Bankası kaynağından kullandırılan uygun maliyetli, ihracat taahhütlü kredi işlemleridir. Kredilerin vadesinde geri ödemesi döviz üzerinden gerçekleştiği için, Merkez Bankası'nın rezervlerine katkı sağlanıyor.