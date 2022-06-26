https://tr.sputniknews.com/20220626/sampiyonlar-ligi-on-eleme-maci-sakaryada-oynanacak-1057964585.html

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya'da oynanacak

Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya'da oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya’da oynanacak. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T16:29+0300

2022-06-26T16:29+0300

2022-06-26T16:29+0300

spor

sakarya

uefa şampiyonlar ligi

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UEFA İcra Komitesi'nin, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya seçildi. Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'nde Shakhter Soligorsk'un, Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun'da oynanmasına karar verildi.

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sakarya, uefa şampiyonlar ligi