https://tr.sputniknews.com/20220626/sampiyonlar-ligi-on-eleme-maci-sakaryada-oynanacak-1057964585.html
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya'da oynanacak
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya'da oynanacak
Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya’da oynanacak. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T16:29+0300
2022-06-26T16:29+0300
2022-06-26T16:29+0300
spor
sakarya
uefa şampiyonlar ligi
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UEFA İcra Komitesi'nin, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya seçildi. Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'nde Shakhter Soligorsk'un, Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun'da oynanmasına karar verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220625/uefa-baskani-euro-2032-icin-turkiye-guclu-bir-aday-1057932647.html
sakarya
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sakarya, uefa şampiyonlar ligi
Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı Sakarya'da oynanacak
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Şampiyonlar Ligi'nde tur mücadelesi verecek olan Belarus takımı Shakhter Soligorsk ile Maribor arasındaki karşılaşma Sakarya’da oynanacak.
UEFA İcra Komitesi'nin, Avrupa kupalarına katılacak olan Belarus kulüplerinin maçlarını tarafsız sahada ve seyircisiz oynanmasına karar vermesinin ardından müsabaka için Sakarya seçildi.
Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'nde Shakhter Soligorsk'un, Maribor ile oynayacağı karşılaşmanın 13 Temmuz Çarşamba günü Yeni Sakarya Atatürk Stadyumun'da oynanmasına karar verildi.