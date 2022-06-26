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Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor
Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor
Süper Lig ekibi Beşiktaş ile çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, yorumculuğa geri dönme kararı aldı. Yalçın'ın yeni görevi sosyal medyadan duyuruldu. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T11:48+0300
2022-06-26T11:55+0300
sergen yalçın
spor
yorum
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Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlı takımla hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Yalçın, yeni sezonda başarılı sonuçlar alamayınca takımdan ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Sergen Yalçın eski mesleğine yani yorumculuğa geri döndü.2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçen Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 9 Aralık 2021 tarihinde, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra dinlenmeyi tercih eden Sergen Yalçın'a Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu. Sergen Yalçın bu teklifi reddetti ve yeni bir maceraya yelken açtı.Sergen Yalçın'ın sosyal medya platformu YouTube'da yayın yapan Kafa TV'de yorumculuk yapacağı açıklandı. Bu olayın ardından Beşiktaş taraftarı büyük şaşkınlık yaşadı. Herkesin teknik direktörlüğe devam etmesini beklediği Sergen Yalçın, sosyal medyadan da eleştirildi.
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sergen yalçın, yorum

Sergen Yalçın yorumculuğa geri dönüyor

11:48 26.06.2022 (güncellendi: 11:55 26.06.2022)
© Twitter / KAFA TVSergen Yalçın
Sergen Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
© Twitter / KAFA TV
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Süper Lig ekibi Beşiktaş ile çifte şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın, yorumculuğa geri dönme kararı aldı. Yalçın'ın yeni görevi sosyal medyadan duyuruldu.
Beşiktaş'ın efsaneleri arasında yer alan Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu. Siyah-beyazlı takımla hem lig şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Yalçın, yeni sezonda başarılı sonuçlar alamayınca takımdan ayrılmıştı. Bu ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Sergen Yalçın eski mesleğine yani yorumculuğa geri döndü.
2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçen Sergen Yalçın ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı. 9 Aralık 2021 tarihinde, Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrıldıktan sonra dinlenmeyi tercih eden Sergen Yalçın'a Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu. Sergen Yalçın bu teklifi reddetti ve yeni bir maceraya yelken açtı.
Sergen Yalçın'ın sosyal medya platformu YouTube'da yayın yapan Kafa TV'de yorumculuk yapacağı açıklandı. Bu olayın ardından Beşiktaş taraftarı büyük şaşkınlık yaşadı. Herkesin teknik direktörlüğe devam etmesini beklediği Sergen Yalçın, sosyal medyadan da eleştirildi.
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