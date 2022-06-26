https://tr.sputniknews.com/20220626/tff-super-lig-icin-sosyal-medya-hesabi-acacak-1057950842.html
TFF, Süper Lig için sosyal medya hesabı açacak
TFF, Süper Lig için sosyal medya hesabı açacak
TFF'de Büyükekşi ve yönetim kurulu, Avrupa'nın majör liglerinde yer alan modele göre, Süper Lig için sosyal medya hesabı açacak. 26.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-26T09:41+0300
2022-06-26T09:41+0300
2022-06-26T09:48+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) sosyal medya alanında hamle geldi. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi.Ayrıca idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.Majör ligler de varAjansspor’un haberine göre İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in kendine ait Twitter ve Instagram hesapları bulunuyor. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alacak.Yorumlar açılacakÖte yandan TFF, Twitter hesabını geçtiğimiz dönemde yorumlara kapatmıştı, yönetimin Twitter'da yorumları herkese açması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220624/tff-baskani-buyukeksi-hakem-atamalarinda-yapay-zeka-kullanmak-istiyoruz-1057879221.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), süper lig
TFF, Süper Lig için sosyal medya hesabı açacak
09:41 26.06.2022 (güncellendi: 09:48 26.06.2022) Abone ol
TFF'de Büyükekşi ve yönetim kurulu, Avrupa'nın majör liglerinde yer alan modele göre, Süper Lig için sosyal medya hesabı açacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) sosyal medya alanında hamle geldi. Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki TFF yönetimi, Süper Lig ve diğer ligler için sosyal medya hesapları oluşturmaya karar verdi.
Ayrıca idareciler bu alanda uzman bir isimle de anlaşma sağladı.
Majör ligler de var
Ajansspor’un haberine göre İngiltere Premier Lig, Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Fransa Ligue 1'in kendine ait Twitter ve Instagram hesapları bulunuyor. TFF, oluşturacağı sosyal medya hesaplarında bu ligleri örnek alacak.
Yorumlar açılacak
Öte yandan TFF, Twitter hesabını geçtiğimiz dönemde yorumlara kapatmıştı, yönetimin Twitter'da yorumları herkese açması bekleniyor.