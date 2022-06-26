https://tr.sputniknews.com/20220626/vanda-ekmege-zam-1057953093.html

Van’da ekmeğe zam

Van’da ekmeğe zam

Van’da 2 lira 50 kuruştan satılan 210 gram somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruşa çıkarıldı. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T10:59+0300

2022-06-26T10:59+0300

2022-06-26T10:59+0300

türkiye

van

ekmek

zam

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Artan maliyetler karşısında son aylarda fiyat artışı yapılan ekmeğe bir zam daha yapıldı.Van genelinde daha önce 210 gramı 2 lira 50 kuruştan satışa sunulan somun ekmeğin fiyatı 3 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 210 gram pide ekmeğinin fiyatı 3 liradan 3 lira 50 kuruşa, 150 gram Van çöreğinin fiyatı ise 4 liradan 4 lira 50 kuruşa çıkarıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220626/istanbul-halk-ekmek-zam-yapmamak-icin-direniyoruz-1057952239.html

türkiye

van

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van, ekmek, zam