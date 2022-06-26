https://tr.sputniknews.com/20220626/zonguldakta-bir-mahalle-sular-altinda-kaldi-30-ev-tahliye-edildi-100-kisi-guvenli-bolgeye-tasindi-1057967529.html

Zonguldak'ta bir mahalle sular altında kaldı: 30 ev tahliye edildi, 100 kişi güvenli bölgeye taşındı

Zonguldak'ta bir mahalle sular altında kaldı: 30 ev tahliye edildi, 100 kişi güvenli bölgeye taşındı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde etkili olan çok kuvvetli yağış sebebiyle 30'a yakın ev etkilendi. AFAD ekipleri botla mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Sular... 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T20:06+0300

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türkiye

zonguldak

sel

sel felaketi

afad

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Gökçebey ilçesinde çok kuvvetli yağış etkili oldu. Yağışın ardından Namazgah köyünden akan sel suları derenin debisinin yükselmesiyle Çay Mahallesi'ndeki evleri bastı. 30'a yakın evin giriş katı sular altında kaldı. Yer yer bir metreyi aşan su seviyesi nedeniyle vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Sakarya ve Zonguldak'tan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan vatandaşlar arama kurtarma botuyla evlerinden kurtarıldı. Bazı küçük çocuklar kurtarılma anlarını pencerelerden seyretti. Polis ekipleri de kurtarma çalışmalarına katılarak küçük çocukları kucaklarına alarak güvenli bölgeye taşıdı.Bir engelli vatandaş da AFAD ekiplerince botla taşındı. 14 vatandaş AFAD'ın botuyla kurtarıldı. Kendi imkanlarıyla kurtarılan 100'e yakın vatandaş bölgeden tahliye edildi. Botla kurtarma çalışmaları ise halen devam ediyor. Öte yandan kurtarılan bazı vatandaşlar yurtlara ve otellere yerleştirildi.Yaşananları gazetecilere anlatan Çay Mahallesi Muhtarı Yüksel Kahveci, "Daha önce bu kadar olmuyordu. Namazgah tarafından gelen su menfezden bu tarafa aktı. Epey yağmur yağdı. Gözüken bu. Bütün evlerimiz su içerisinde. Şu an 30'un ev etkilendi. Hepsi su içerisinde. Hepsinden Allah razı olsun. Bütün herkes buradaydı, canla başla çalıştılar. Botlarla alıyorlar. Diğerleri kendi imkanlarıyla çıkmıştı. Çalışmalar halen devam ediyor. Yurtlara yerleştirilenler var" diye konuştu.Öte yandan sel sularının etkisi altına aldığı mahalle İHA ile havadan görüntülendi.

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zonguldak, sel, sel felaketi, afad