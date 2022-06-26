https://tr.sputniknews.com/20220626/zonguldakta-yagmur-nedeniyle-engelli-ve-hamile-kamu-gorevlileri-izinli-sayilacak-1057971711.html

Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak

Zonguldak'ta yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlileri izinli sayılacak

Zonguldak Valiliği'nce, kentte etkisini sürdüren yoğun yağmur nedeniyle engelli ve hamile kamu görevlilerinin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. 26.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-26T23:37+0300

2022-06-26T23:37+0300

2022-06-26T23:44+0300

zonguldak

türkiye

engelli

hamile

sağanak

yağmur

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Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte bugün etkili olan ve devam etmesi beklenen yoğun yağmur nedeniyle Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu'nun Vali Vekili Turgut Subaşı başkanlığında toplandığı belirtildi.Meteorolojik tahminin başlama zamanından en az 24 saat önce ilgili tüm birimlerin katılımıyla İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçirilmesine karar verildiği aktarılan açıklamada, burada görevlendirilecek personelin, kurumu adına karar vermeye haiz, kurumun görev dahilindeki kaynaklarının yönetimini yapabilecek kişilerden yedeği ile birlikte oluşturulacağı aktarıldı.Açıklamada, şunlar kaydedildi:"Engelli ve hamile kamu görevlilerinin 27 Haziran'da 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, dere yatağına yakın ve su baskınına maruz kalabileceği değerlendirilen konutların boşaltılması için konut sahiplerinin kollukça ikazına, olası su baskını tehlikesi nedeni ile yapılan ikaza rağmen konutunu boşaltmayanların kollukça tahliye edileceği, il ve ilçelerde belediye başkanlıklarınca sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların uyarılması yönünde sık sık anons yapılacağı belirtildi.

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zonguldak, engelli, hamile, sağanak, yağmur