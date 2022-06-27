Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220627/28-insaat-iscisi-zehirlenme-suphesiyle-hastanelik-oldu-1057991303.html
28 inşaat işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
28 inşaat işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Eskişehir'de inşaatta çalışan 28 işçi, dün akşam şantiye binasında tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:58+0300
2022-06-27T13:58+0300
türkiye
türkiye
eskişehir
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
işçi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057990972_0:0:661:372_1920x0_80_0_0_e0d8ae8631d7b94abbb40efabe59bf9c.jpg
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi’ndeki inşaatta çalışan işçiler, dün akşam yedikleri tavuklu yemeğin ardından rahatsızlandı.Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 28 işçi, araçlar ve ambulanslarla Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.İşçilerin rahatsızlanmasına, yedikleri tavuk yemeğinin neden olduğu öne sürülürken, yemeklerden alınan numuneler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderildi.'Tavuklar kokuyordu'İşçilerden Okan Özer, tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandıklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz günlerde yemekçi arkadaşları uyardık. O zaman da tavuk gelmişti. Tavuklar kokuyordu. Herkes şikayetçi olmuştu. Aradan 2 gün geçtikten sonra gece yarısı çalışanlar rahatsızlandı” dedi.İşçi Ömer Belman ise “Bu yemekler denetlenmiyor. Şantiyede sorumlu birisi yok. İşçinin sağlığını düşünmüyorlar. Biz birçok kez söyledik ama hiç ilgilenen yok” diye konuştu.Tedavisi tamamlanan işçiler, taburcu edilirken soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/manisada-balcik-temizligi-yapan-10-isci-zehirlendi-1057790822.html
türkiye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057990972_51:0:550:374_1920x0_80_0_0_cf51c1f9ab7b5b07ea9d6e07430dc4f8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, eskişehir, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, işçi

28 inşaat işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

13:58 27.06.2022
© DHA28 inşaat işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
28 inşaat işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
Abone olTelegram
Eskişehir'de inşaatta çalışan 28 işçi, dün akşam şantiye binasında tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi’ndeki inşaatta çalışan işçiler, dün akşam yedikleri tavuklu yemeğin ardından rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 28 işçi, araçlar ve ambulanslarla Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İşçilerin rahatsızlanmasına, yedikleri tavuk yemeğinin neden olduğu öne sürülürken, yemeklerden alınan numuneler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderildi.

'Tavuklar kokuyordu'

İşçilerden Okan Özer, tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandıklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz günlerde yemekçi arkadaşları uyardık. O zaman da tavuk gelmişti. Tavuklar kokuyordu. Herkes şikayetçi olmuştu. Aradan 2 gün geçtikten sonra gece yarısı çalışanlar rahatsızlandı” dedi.
İşçi Ömer Belman ise “Bu yemekler denetlenmiyor. Şantiyede sorumlu birisi yok. İşçinin sağlığını düşünmüyorlar. Biz birçok kez söyledik ama hiç ilgilenen yok” diye konuştu.

Tedavisi tamamlanan işçiler, taburcu edilirken soruşturma sürüyor.
Manisa Saruhanlı'da tavuk işletmesinde balçık temizliği yapan 10 işçi zehirlendi. Hastaneye kaldırılan işçilerden ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
TÜRKİYE
Manisa'da balçık temizliği yapan 10 işçi zehirlendi
22 Haziran , 23:10
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала