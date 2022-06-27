https://tr.sputniknews.com/20220627/28-insaat-iscisi-zehirlenme-suphesiyle-hastanelik-oldu-1057991303.html
28 inşaat işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
28 inşaat işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
Eskişehir'de inşaatta çalışan 28 işçi, dün akşam şantiye binasında tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:58+0300
2022-06-27T13:58+0300
2022-06-27T13:58+0300
türkiye
türkiye
eskişehir
zehirlenme
gıda zehirlenmesi
işçi
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi’ndeki inşaatta çalışan işçiler, dün akşam yedikleri tavuklu yemeğin ardından rahatsızlandı.Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 28 işçi, araçlar ve ambulanslarla Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.İşçilerin rahatsızlanmasına, yedikleri tavuk yemeğinin neden olduğu öne sürülürken, yemeklerden alınan numuneler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderildi.'Tavuklar kokuyordu'İşçilerden Okan Özer, tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandıklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz günlerde yemekçi arkadaşları uyardık. O zaman da tavuk gelmişti. Tavuklar kokuyordu. Herkes şikayetçi olmuştu. Aradan 2 gün geçtikten sonra gece yarısı çalışanlar rahatsızlandı” dedi.İşçi Ömer Belman ise “Bu yemekler denetlenmiyor. Şantiyede sorumlu birisi yok. İşçinin sağlığını düşünmüyorlar. Biz birçok kez söyledik ama hiç ilgilenen yok” diye konuştu.Tedavisi tamamlanan işçiler, taburcu edilirken soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220622/manisada-balcik-temizligi-yapan-10-isci-zehirlendi-1057790822.html
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türkiye, eskişehir, zehirlenme, gıda zehirlenmesi, işçi
28 inşaat işçisi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu
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Eskişehir'de inşaatta çalışan 28 işçi, dün akşam şantiye binasında tavuk yemeğinin ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi’ndeki inşaatta çalışan işçiler, dün akşam yedikleri tavuklu yemeğin ardından rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetleri olan 28 işçi, araçlar ve ambulanslarla Yunus Emre Devlet Hastanesi’nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi ile Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İşçilerin rahatsızlanmasına, yedikleri tavuk yemeğinin neden olduğu öne sürülürken, yemeklerden alınan numuneler, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne gönderildi.
'Tavuklar kokuyordu'
İşçilerden Okan Özer, tavuk yemeğinin ardından rahatsızlandıklarını dile getirerek, “Geçtiğimiz günlerde yemekçi arkadaşları uyardık. O zaman da tavuk gelmişti. Tavuklar kokuyordu. Herkes şikayetçi olmuştu. Aradan 2 gün geçtikten sonra gece yarısı çalışanlar rahatsızlandı” dedi.
İşçi Ömer Belman ise “Bu yemekler denetlenmiyor. Şantiyede sorumlu birisi yok. İşçinin sağlığını düşünmüyorlar. Biz birçok kez söyledik ama hiç ilgilenen yok” diye konuştu.
Tedavisi tamamlanan işçiler, taburcu edilirken soruşturma sürüyor.