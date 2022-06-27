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https://tr.sputniknews.com/20220627/adanada-motosiklet-uzerinde-seyir-halinde-olan-bir-kadinin-sirtina-mermi-isabet-etti-1057975954.html
Adana'da motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir kadının sırtına mermi isabet etti
Adana'da motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir kadının sırtına mermi isabet etti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosiklet üzerindeyken mermi isabet etmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T04:19+0300
2022-06-27T04:20+0300
mermi
türkiye
kadın
motosiklet
adana
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Adana'da Mithat Paşa Bulvarı üzerinde eşiyle motosikletle seyir halindeyken Menekşe A'nın sırtına mermi isabet etti.Menekşe A'nın yere yığıldığını gören eşi Emre A. sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Menekşe A'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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mermi, kadın, motosiklet, adana

Adana'da motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir kadının sırtına mermi isabet etti

04:19 27.06.2022 (güncellendi: 04:20 27.06.2022)
© AAAdana'da motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir kadının sırtına mermi isabet etti
Adana'da motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir kadının sırtına mermi isabet etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosiklet üzerindeyken mermi isabet etmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana'da Mithat Paşa Bulvarı üzerinde eşiyle motosikletle seyir halindeyken Menekşe A'nın sırtına mermi isabet etti.
Menekşe A'nın yere yığıldığını gören eşi Emre A. sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Menekşe A'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Polis ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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