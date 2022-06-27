https://tr.sputniknews.com/20220627/adanada-motosiklet-uzerinde-seyir-halinde-olan-bir-kadinin-sirtina-mermi-isabet-etti-1057975954.html

Adana'da motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir kadının sırtına mermi isabet etti

Adana'da motosiklet üzerinde seyir halinde olan bir kadının sırtına mermi isabet etti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, motosiklet üzerindeyken mermi isabet etmesi sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T04:19+0300

2022-06-27T04:19+0300

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mermi

türkiye

kadın

motosiklet

adana

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Adana'da Mithat Paşa Bulvarı üzerinde eşiyle motosikletle seyir halindeyken Menekşe A'nın sırtına mermi isabet etti.Menekşe A'nın yere yığıldığını gören eşi Emre A. sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Menekşe A'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.Polis ekipleri, merminin çıktığı silahı ateşleyen kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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mermi, kadın, motosiklet, adana