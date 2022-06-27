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Alanya'da 3 noktadaki orman yangınının şüphelisi tutuklandı
Alanya'da 3 noktadaki orman yangınının şüphelisi tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran'da üç noktada meydana gelen orman yangınlarının şüphelisi 28 yaşındaki Halil Yanık tutuklandı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T22:55+0300
2022-06-27T22:56+0300
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orman yangını
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Alanya ilçesinde, 24 Haziran'da üç ayrı noktada saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı. DHA'nın haberine göre Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, rutin gözetleme esnasında hem ateşi hem de yakan kişiyi gördü ve ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi. Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin de aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından 3 ayrı yere ateş atıldığını da tespit etti. Durumun bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, üç noktadaki yangınlara müdahale ederek söndürdü.Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4. noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Haber verilen jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakalayıp gözaltına aldı. Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin swap izlerini taşıyan DNA örnekleri, muhafazaya alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Yanık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.
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alanya, antalya, orman yangını

Alanya'da 3 noktadaki orman yangınının şüphelisi tutuklandı

22:55 27.06.2022 (güncellendi: 22:56 27.06.2022)
© DHAAntalya'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran'da üç noktada meydana gelen orman yangınlarının şüphelisi 28 yaşındaki Halil Yanık, tutuklandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran'da üç noktada meydana gelen orman yangınlarının şüphelisi 28 yaşındaki Halil Yanık, tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© DHA
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 24 Haziran'da üç noktada meydana gelen orman yangınlarının şüphelisi 28 yaşındaki Halil Yanık tutuklandı.
Alanya ilçesinde, 24 Haziran'da üç ayrı noktada saat 00.30 sıralarında orman yangını çıktı.
DHA'nın haberine göre Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Çakıllıca Kulesi'ndeki personel, rutin gözetleme esnasında hem ateşi hem de yakan kişiyi gördü ve ilk müdahale ekiplerini yönlendirdi.
Kule görevlisi, yangın seyrini gözetlerken bir motosikletin de aynı mevkiden yukarı asfalt yolda hızla hareket ettiğini ve birbirine yakın mesafelerde motosiklet kullanıcısı tarafından 3 ayrı yere ateş atıldığını da tespit etti.
Durumun bildirilmesiyle harekete geçen ekipler, üç noktadaki yangınlara müdahale ederek söndürdü.
Şüpheli, Dereköy Mahallesi'nde 4. noktada ateş yakarken, Alanya Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından uzaktan izlemeye alındı. Haber verilen jandarma ekipleri, şüpheliyi suç aletleriyle yakalayıp gözaltına aldı.
Yanık'ın üzerinde içi dolu av tüfeği, 12 boş kovan, 3 tişört, 1 ip, çıra malzemesi, kişisel bakım ürünleri, 1 kolonya şişesi, 4 çakmak, 8 kutu kibrit, 2 bıçak, 3 adet dolu 12 kalibre kartuş ele geçirildi. Ayrıca şüphelinin swap izlerini taşıyan DNA örnekleri, muhafazaya alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Yanık, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevi'ne gönderildi.
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