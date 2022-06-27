https://tr.sputniknews.com/20220627/almanya-basbakani-scholz-rusyayla-iliskilerde-geriye-donus-yok-1058013093.html

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya’yla ilişkilerde geriye dönüş yok

Almanya Başbakanı Scholz: Rusya’yla ilişkilerde geriye dönüş yok

Rusya’yla ilişkilerde 24 Şubat’tan itibaren ‘geriye dönüşün’ olmadığını söyleyen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’daki çatışmanın uluslararası... 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T22:01+0300

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olaf scholz

mariya zaharova

g7

ukrayna krizi

rusya

almanya

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G7 Zirvesi’nin ikinci günü sonunda basın mensuplarına konuşan Scholz, “Devletler arasındaki işbirliğinin yöntem ve araçları konusunda birbirimizle yaptığımız tüm kurallar, anlaşmalar bu şekilde ihlal edildi. Özellikle de sınırların zorla değiştirilemeyeceğine dair anlaşma. G7 olarak, bunun uluslararası ilişkileri çok uzun süre etkileyecek çok uzun vadeli bir değişiklik olduğu görüşünü paylaşıyoruz. Rusya ile ilişkilerde geriye, Ukrayna krizinden önceki zamanlara dönüş yok” ifadesini kullandı.“Durum değişirse biz de değişmeliyiz, bunu herkes net olarak biliyor” diyen Scholz, tüm G7 ülkelerinin “ilgili kararlar almaya” hazır olduğunu söyledi.‘G7 Zirvesi katılımcılarının, Ukrayna çatışması konusunda ortak bir vizyonu yok’Almanya’daki G7 Zirvesi’ne Hindistan, Endonezya, Senegal, Güney Afrika ve Arjantin liderlerinin de katıldığını anımsatan Scholz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Demokrasiler olarak dünyaya benzer şekilde bakıyoruz. Birbirimizle konuşmamız iyi, önemli ve gerekli. Karşılıklı dinleme, karşılıklı anlayış yaratır ve bu, işbirliğini kolaylaştırır. İklim koruma, enerji arzı, dünyadaki açlığa karşı mücadele konularında çok iyi, açık ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik, bu diyalog önemli ve devam edecek. Bununla birlikte Ukrayna’ya farklı açılardan bakıyoruz, bunu herkes biliyor. Bu yüzden birbirimizle bunun hakkında konuşmamız, güncel bakış açıları hakkında konuşmamız önemli.”Rusya’dan yanıt: Kışkırtıcı politikalarınızın sonucuRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’a sosyal medya üzerinden yanıt verdi.Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Ukrayna’daki durum, Batı rejimlerinin kışkırtıcı ve yıkıcı politikalarının sonucu” diye yazdı.

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olaf scholz, mariya zaharova, g7, rusya, almanya