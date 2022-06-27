Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220627/antalya-korfezinde-su-altindaki-mikro-canlilar-fotograflandi-1057988641.html
Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı
Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı
Antalya'da dalış eğitmeni Erkun Tanyar, kayalık bölgelerde yaşayan, 1-2 santim boyundaki deniz canlılarını makro çekim tekniğiyle fotoğraflıyor. Çıplak gözle... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T13:31+0300
2022-06-27T13:35+0300
multimedya
antalya
mikro
canlı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057987566_0:35:750:457_1920x0_80_0_0_02b86481a9e92210cec90a4c85c29160.jpg
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057987566_49:0:702:490_1920x0_80_0_0_50ac4f6b99c72a2923ab8b6290bd11c4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, фото, mikro, canlı

Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı

13:31 27.06.2022 (güncellendi: 13:35 27.06.2022)
Abone olTelegram
Antalya'da dalış eğitmeni Erkun Tanyar, kayalık bölgelerde yaşayan, 1-2 santim boyundaki deniz canlılarını makro çekim tekniğiyle fotoğraflıyor. Çıplak gözle görmenin zor olduğu canlıları, makro çekim ile büyüterek fotoğrafını çeken Tanyar, "Antalya Körfezi, mikro canlılar yönünden zengin bir ekosisteme sahip" dedi.
© DHATuristik amaçlı dalışlar yapan dalış eğitmeni Erkun Tanyar, su altının bilinmeyen ve görülmeyen yüzünü su altı kamerasıyla gün yüzüne çıkarıyor.
Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı - Sputnik Türkiye
1/7
© DHA
Turistik amaçlı dalışlar yapan dalış eğitmeni Erkun Tanyar, su altının bilinmeyen ve görülmeyen yüzünü su altı kamerasıyla gün yüzüne çıkarıyor.
© DHA50'nin üzerinde canlının fotoğrafını çektiğini anlatan Tanar, koleksiyonu 150'nin üzerine çıktığında yurt içinde ve dışında sergi açmak istediğini belirtti.
Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı - Sputnik Türkiye
2/7
© DHA
50'nin üzerinde canlının fotoğrafını çektiğini anlatan Tanar, koleksiyonu 150'nin üzerine çıktığında yurt içinde ve dışında sergi açmak istediğini belirtti.
© DHASu altı canlılarını makro çekim tekniğiyle fotoğrafladığını aktaran Erkun Tanyar, deniz ekosisteminde fark edilmeyen canlıları görmenin ayrıcalığını yaşadığını söyledi.
Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı - Sputnik Türkiye
3/7
© DHA
Su altı canlılarını makro çekim tekniğiyle fotoğrafladığını aktaran Erkun Tanyar, deniz ekosisteminde fark edilmeyen canlıları görmenin ayrıcalığını yaşadığını söyledi.
© DHATanyar, kayalık bölgede yaşayan 1 santimetreden küçük keşiş yengeçlerinden yumuşakçalara, süngerlerden eklem bacaklılara deniz ekosistemi içinde yer alan minik deniz canlılarına yoğunlaştırdığını belirterek, "Antalya Körfezi, mikro canlılar yönünden zengin bir ekosisteme sahip" dedi.
Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı - Sputnik Türkiye
4/7
© DHA
Tanyar, kayalık bölgede yaşayan 1 santimetreden küçük keşiş yengeçlerinden yumuşakçalara, süngerlerden eklem bacaklılara deniz ekosistemi içinde yer alan minik deniz canlılarına yoğunlaştırdığını belirterek, "Antalya Körfezi, mikro canlılar yönünden zengin bir ekosisteme sahip" dedi.
© DHAKimi zaman rengarenk kabuk, uzun gözler ve antenlere sahip keşiş yengecini görüntüleyen, kimi zaman eklem bacaklı ve yumuşakçalar olarak bilinen deniz canlılarını kayıt altına alan Tanyar, fotoğraf tutkusunu özel çekim teknikleriyle birleştirerek görseller topladığını belirtti.
Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı - Sputnik Türkiye
5/7
© DHA
Kimi zaman rengarenk kabuk, uzun gözler ve antenlere sahip keşiş yengecini görüntüleyen, kimi zaman eklem bacaklı ve yumuşakçalar olarak bilinen deniz canlılarını kayıt altına alan Tanyar, fotoğraf tutkusunu özel çekim teknikleriyle birleştirerek görseller topladığını belirtti.
© DHATanyar, çektiği fotoğraflarla Antalya'nın su altı yaşamına da ışık tutmayı hedeflediğini söyledi.
Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı - Sputnik Türkiye
6/7
© DHA
Tanyar, çektiği fotoğraflarla Antalya'nın su altı yaşamına da ışık tutmayı hedeflediğini söyledi.
© DHADeniz altında gözle görülemeyen, özel objektiflerle seçilebilen canlılar olduğunu aktaran Tanyar, "Deniz tavşanları, yumuşakçalar, süngerleri insanlara göstermek ve tanıtmak istiyorum. Makro çekim yaparak, daha detaylı ve belirgin şekilde ortaya çıkarabiliyorum. Minik deniz canlılarını fotoğraflayarak, hem öğrencilerime hem de insanlara göstermek istiyorum. Ekosisteme katkı sağlayan keşiş yengeçleri, karından bacaklılar gibi boyları 1-2 santimetre olan canlılar dışında yüzlerce tür canlı su altında fotoğraflanmayı bekliyor. Şimdilerde deniz tavşanı olarak bilinen canlılara yoğunlaştım. Antalya falezleri, Kaş ve Üç Adalar bölgesindeki kayalık alanlarda, farklı türlerde deniz tavşanları bulunuyor. Renkleri muhteşem. Küçücük canlıların ne kadar güzel renklere büründüğünü görünce şaşırıyorsunuz" diye konuştu.
Antalya Körfezi'nde su altındaki mikro canlılar fotoğraflandı - Sputnik Türkiye
7/7
© DHA
Deniz altında gözle görülemeyen, özel objektiflerle seçilebilen canlılar olduğunu aktaran Tanyar, "Deniz tavşanları, yumuşakçalar, süngerleri insanlara göstermek ve tanıtmak istiyorum. Makro çekim yaparak, daha detaylı ve belirgin şekilde ortaya çıkarabiliyorum. Minik deniz canlılarını fotoğraflayarak, hem öğrencilerime hem de insanlara göstermek istiyorum. Ekosisteme katkı sağlayan keşiş yengeçleri, karından bacaklılar gibi boyları 1-2 santimetre olan canlılar dışında yüzlerce tür canlı su altında fotoğraflanmayı bekliyor. Şimdilerde deniz tavşanı olarak bilinen canlılara yoğunlaştım. Antalya falezleri, Kaş ve Üç Adalar bölgesindeki kayalık alanlarda, farklı türlerde deniz tavşanları bulunuyor. Renkleri muhteşem. Küçücük canlıların ne kadar güzel renklere büründüğünü görünce şaşırıyorsunuz" diye konuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала