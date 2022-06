https://tr.sputniknews.com/20220627/arastirma-kilolu-cocuklar-ileriki-yaslarda-alzheimera-daha-meyilli-oluyor-1057992497.html

Araştırma: Kilolu çocuklar, ileriki yaşlarda Alzheimer'a daha meyilli oluyor

Araştırma: Kilolu çocuklar, ileriki yaşlarda Alzheimer'a daha meyilli oluyor

Yeni bir araştırmaya göre obez çocukların ileride Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-27T14:17+0300

2022-06-27T14:17+0300

2022-06-27T14:17+0300

alzheimer

yaşam

obezite

araştırma

çocukluk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1057992750_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b5af62a7e714437051299eba8806f85a.jpg

Sonuçları 'Journal of Science and Medicine in Sport' dergisinde yayınlanan ve bir ilk niteliği taşıyan araştırma 1985'te, o tarihte yaşları 7-15 arasında değişen 1244 katılımcıyla başladı. 30 yılı aşkın bir süredir gözlemlenen katılımcıların kalp ve akciğerlerinin durumu ile bel- kalça oranları takip edildi, katılımcılar çeşitli dayanıklılık ve hafıza testlerine tabi tutuldu. Çocukken kalp ve akciğerleri ile kaslarının durumu en iyi seviyede olan ama bel- kalça oranı daha düşüklerde seyreden katılımcıların hızlı anlama ve dikkati toplama konusunda ileriki yaşlarda daha başarılı olduğu görüldü. Araştırmanın yazarlarından olan Prof. Michele Callisaya, "Çocuklukta vücut zindeliğini artıracak, obezite seviyelerini düşürecek stratejiler geliştirilmesi önemli çünkü orta yaşlarda kişinin bilişsel performansını etkileyebiliyor" açıklaması yaptı. Callisaya'ya göre araştırmanın bir diğer önemli noktası, koruyucu stratejilerin çocuklukta başlaması gerektiği çünkü bu sayede beyin, Alzheimer gibi hastalıklarla mücadele için hazırlık yapabiliyor.2050 yılına kadar dünya genelindeki demans vakalarının sayısının 150 milyonun üstüne çıkması bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220214/yalnizlik-alzheimer-riskini-artiyor-1053830112.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alzheimer, obezite, araştırma, çocukluk