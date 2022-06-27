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Araştırma: Kilolu çocuklar, ileriki yaşlarda Alzheimer'a daha meyilli oluyor
Araştırma: Kilolu çocuklar, ileriki yaşlarda Alzheimer'a daha meyilli oluyor
Yeni bir araştırmaya göre obez çocukların ileride Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı. 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T14:17+0300
2022-06-27T14:17+0300
alzheimer
yaşam
obezite
araştırma
çocukluk
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Sonuçları 'Journal of Science and Medicine in Sport' dergisinde yayınlanan ve bir ilk niteliği taşıyan araştırma 1985'te, o tarihte yaşları 7-15 arasında değişen 1244 katılımcıyla başladı. 30 yılı aşkın bir süredir gözlemlenen katılımcıların kalp ve akciğerlerinin durumu ile bel- kalça oranları takip edildi, katılımcılar çeşitli dayanıklılık ve hafıza testlerine tabi tutuldu. Çocukken kalp ve akciğerleri ile kaslarının durumu en iyi seviyede olan ama bel- kalça oranı daha düşüklerde seyreden katılımcıların hızlı anlama ve dikkati toplama konusunda ileriki yaşlarda daha başarılı olduğu görüldü. Araştırmanın yazarlarından olan Prof. Michele Callisaya, "Çocuklukta vücut zindeliğini artıracak, obezite seviyelerini düşürecek stratejiler geliştirilmesi önemli çünkü orta yaşlarda kişinin bilişsel performansını etkileyebiliyor" açıklaması yaptı. Callisaya'ya göre araştırmanın bir diğer önemli noktası, koruyucu stratejilerin çocuklukta başlaması gerektiği çünkü bu sayede beyin, Alzheimer gibi hastalıklarla mücadele için hazırlık yapabiliyor.2050 yılına kadar dünya genelindeki demans vakalarının sayısının 150 milyonun üstüne çıkması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220214/yalnizlik-alzheimer-riskini-artiyor-1053830112.html
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alzheimer, obezite, araştırma, çocukluk

Araştırma: Kilolu çocuklar, ileriki yaşlarda Alzheimer'a daha meyilli oluyor

14:17 27.06.2022
© AAÇocuk- Obezite
Çocuk- Obezite - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2022
© AA
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Yeni bir araştırmaya göre obez çocukların ileride Alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Sonuçları 'Journal of Science and Medicine in Sport' dergisinde yayınlanan ve bir ilk niteliği taşıyan araştırma 1985'te, o tarihte yaşları 7-15 arasında değişen 1244 katılımcıyla başladı. 30 yılı aşkın bir süredir gözlemlenen katılımcıların kalp ve akciğerlerinin durumu ile bel- kalça oranları takip edildi, katılımcılar çeşitli dayanıklılık ve hafıza testlerine tabi tutuldu.
Çocukken kalp ve akciğerleri ile kaslarının durumu en iyi seviyede olan ama bel- kalça oranı daha düşüklerde seyreden katılımcıların hızlı anlama ve dikkati toplama konusunda ileriki yaşlarda daha başarılı olduğu görüldü.
Araştırmanın yazarlarından olan Prof. Michele Callisaya, "Çocuklukta vücut zindeliğini artıracak, obezite seviyelerini düşürecek stratejiler geliştirilmesi önemli çünkü orta yaşlarda kişinin bilişsel performansını etkileyebiliyor" açıklaması yaptı.
Callisaya'ya göre araştırmanın bir diğer önemli noktası, koruyucu stratejilerin çocuklukta başlaması gerektiği çünkü bu sayede beyin, Alzheimer gibi hastalıklarla mücadele için hazırlık yapabiliyor.
Alzheimer - Sputnik Türkiye, 1920, 14.02.2022
YAŞAM
Yalnızlık, Alzheimer riskini artıyor
14 Şubat, 18:08
2050 yılına kadar dünya genelindeki demans vakalarının sayısının 150 milyonun üstüne çıkması bekleniyor.
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